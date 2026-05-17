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'राका' डायरेक्टर एटली ने बताया अपनी लाडली का नाम, जानिए क्या है इसका बेहद खास और अनोखा मतलब

स्टार डायरेक्टर एटली और प्रिया एटली ने अपनी नवजात बेटी के नाम की घोषणा कर दी है. कपल ने अपनी नन्ही परी का नाम बेहद अनोखा और प्यारा रखा है. आइए इस नाम के पीछे का एक बेहद खास और खूबसूरत मतलब जानते हैं.

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By: Shreya Pandey | Published: May 17, 2026 4:15 PM IST
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एटली का बच्ची का नाम

'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी प्रिया एटली ने अपनी बेटी का नामकरण किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपनी लाडली के छोटे से हाथ की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जो पेस्टल रंगों से सजी हुई थी. इस विजुअल पर लिखा था, “एक नन्ही सी जान, जिसने हमारे दिलों में सबसे बड़ी जगह बना ली है.” कपल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'मियू' रखा है. यह नाम उनके दिल के बेहद करीब है, जो उनकी बेटी के आने के बाद उनकी जिंदगी में घुली कोमलता और प्यार को दिखाता है.

बेहद अनोखा और मॉडर्न नाम

एटली और प्रिया ने अपनी बेटी के लिए ट्रेडिशनल नामों से हटकर एक बेहद यूनिक और मॉडर्न नाम 'मियू' चुना है. आज के दौर में यह नाम सुनने में जितना प्यारा और सरल लगता है, उतना ही यह सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है. पोस्ट के कैप्शन में कपल ने बताया कि 'मियू' का अर्थ बहुत गहरा है. इस नाम का सीधा संबंध खूबसूरती, नाजुकता, कोमलता और प्यार से है. एटली के मुताबिक, ये तीनों भावनाएं उनकी बेटी के आने के साथ उनकी जिंदगी में और भी गहराई से शामिल हो गई हैं.

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बेटे से मिलता नाम

आपको बता दें कि एटली और प्रिया का एक बड़ा बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने 'मीर' रखा है. अब बेटी का नाम 'मियू' रखकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नामों में एक बेहद खूबसूरत और म्यूजिकल कॉम्बिनेशन (मीर और मियू) बनाया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. नाम की घोषणा के साथ शेयर की गई तस्वीर में नन्ही मियू का छोटा-सा हाथ नजर आ रहा है, जिसने अपनी उंगलियों से मां या पिता का हाथ थाम रखा है. इस सादगी भरे और इमोशनल पोस्ट ने इंटरनेट पर हर किसी का दिल पिघला दिया है.

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सिनेमा जगत से मिल रही बधाइयां

जैसे ही एटली ने अपनी नन्ही परी के नाम का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों, निर्देशकों और फैंस ने कपल को माता-पिता बनने और इस प्यारे नाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भेजा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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