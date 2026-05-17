'राका' डायरेक्टर एटली ने बताया अपनी लाडली का नाम, जानिए क्या है इसका बेहद खास और अनोखा मतलब

'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्देशक एटली और उनकी पत्नी प्रिया एटली ने अपनी बेटी का नामकरण किया है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपनी लाडली के छोटे से हाथ की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जो पेस्टल रंगों से सजी हुई थी. इस विजुअल पर लिखा था, “एक नन्ही सी जान, जिसने हमारे दिलों में सबसे बड़ी जगह बना ली है.” कपल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'मियू' रखा है. यह नाम उनके दिल के बेहद करीब है, जो उनकी बेटी के आने के बाद उनकी जिंदगी में घुली कोमलता और प्यार को दिखाता है.
एटली और प्रिया ने अपनी बेटी के लिए ट्रेडिशनल नामों से हटकर एक बेहद यूनिक और मॉडर्न नाम 'मियू' चुना है. आज के दौर में यह नाम सुनने में जितना प्यारा और सरल लगता है, उतना ही यह सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है. पोस्ट के कैप्शन में कपल ने बताया कि 'मियू' का अर्थ बहुत गहरा है. इस नाम का सीधा संबंध खूबसूरती, नाजुकता, कोमलता और प्यार से है. एटली के मुताबिक, ये तीनों भावनाएं उनकी बेटी के आने के साथ उनकी जिंदगी में और भी गहराई से शामिल हो गई हैं.
आपको बता दें कि एटली और प्रिया का एक बड़ा बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने 'मीर' रखा है. अब बेटी का नाम 'मियू' रखकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नामों में एक बेहद खूबसूरत और म्यूजिकल कॉम्बिनेशन (मीर और मियू) बनाया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. नाम की घोषणा के साथ शेयर की गई तस्वीर में नन्ही मियू का छोटा-सा हाथ नजर आ रहा है, जिसने अपनी उंगलियों से मां या पिता का हाथ थाम रखा है. इस सादगी भरे और इमोशनल पोस्ट ने इंटरनेट पर हर किसी का दिल पिघला दिया है.
जैसे ही एटली ने अपनी नन्ही परी के नाम का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया. साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों, निर्देशकों और फैंस ने कपल को माता-पिता बनने और इस प्यारे नाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भेजा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.