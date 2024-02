Selvaraghavan joins Dhanush's Raayan Starcast: कॉलीवुड सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'रायन' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में तमिल सुपरस्टार धनुष ने इसका धांसू ऐलान किया था। ये सुपरस्टार धनुष के करियर की 50वीं फिल्म है। जिसे लेकर फैंस में अभी से ही भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसके बाद धनुष ने अपनी फिल्म का पहला धमाकेदार पोस्टर भी जारी कर दिया। जिसमें फिल्म स्टार कालीदास जयराम और सुदीप किशन सुपरस्टार धनुष के साथ एक फूड ट्रक पर खड़े दिखे थे। साथ ही जारी हुए फर्स्ट लुक पोस्टर में ये सितारे खून से लथपथ दिखे। जिससे साफ जाहिर होता है कि तमिल सुपरस्टार धनुष की ये अपकमिंग मूवी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होने वाली है। इस फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है।

अब दिलचस्प बात ये है कि धनुष की 'रायन' में एक दमदार तमिल स्टार की एंट्री हो चुकी है। सुपरस्टार धनुष ने खुद इसका ऐलान एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में एक पोस्ट शेयर कर किया है। इस पोस्टर को जारी करते हुए धनुष ने लिखा, 'कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको डायरेक्ट करूंगा सर।' जिसका जवाब तमिल स्टार सेल्वाराघवन ने भी बेहद प्यार से दिया। उन्होंने लिखा, 'शुक्रिया इस मौके के लिए सर। ये शानदार होने वाली है। मैं आप पर बहुत गर्वित हूं।' सुपरस्टार धनुष और सेल्वाराघवन की इस मूवी से सामने आया ये फर्स्ट लुक पोस्टर आप यहां देख सकते हैं।

Thanks for the opportunity director sir ! It's gonna be an epic and I'm so proud of you ! ??@sunpictures https://t.co/EBAuAlYzEG

— selvaraghavan (@selvaraghavan) February 22, 2024