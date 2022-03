Radhe Shyam FIRST Review Out: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर फिल्म राधे श्याम रिलीज की कगार पर खड़ी है। इस फिल्म को मेकर्स 11 मार्च के दिन रिलीज करने वाले हैं। इन दिनों फिल्म स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े जमकर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार संग अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। जिसकी वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच खासा बज बना हुआ है। साथ ही मेकर्स ने फिल्म के दो दमदार ट्रेलर रिलीज किए हैं। ये ट्रेलर्स भी दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। फिल्म को लेकर कयास लग रहे हैं कि ये फिल्म टाइटैनिक की तर्ज पर होने वाली है। इस बीच फिल्म को इंडस्ट्री से जुड़े एक खास शख्स ने देख लिया है। Also Read - Radhe Shyam प्रमोशन के बीच Pooja Hegde ने चुरा लिया मी-टाइम, लाल परी बनकर दिए कातिलाना पोज

इंडस्ट्री पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने ये फिल्म सेंसर बोर्ड में देख ली है। जिसके बाद वो अपना फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट रिव्यू शेयर करने से पीछे नहीं रहे। उमैर संधू ने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट रिव्यू जारी करते हुए कहा, 'फिल्म का पहला हाफ शानदार है। बेहद क्लासिक वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। प्रभास और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिफाइंग है। राज अभी जारी है। क्या शानदार सब्जेक्ट है।' Also Read - Baahubali 3: फिर महेंद्र बाहुबली बनेंगे Prabhas, SS Rajamouli ने शुरू की तैयारी?

Done First Half of #RadheShyam ! Outstanding VFX used in the movie. #Prabhas? & #PoojaHegde chemistry is Electrifying ? ! Mystery continues in #RadheShyam. What a unique subject ❤ — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 4, 2022

जबकि फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा, 'राधे श्याम की ओवरसीज सेंसर स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। प्रभास की क्लास और स्टाइल भारत में कोई नहीं देख सकता। राधे श्याम में उनका सेक्सिएस्ट स्वैक देखने को मिला है। पूरी तरह इसे पसंद किया। उनकी परफॉर्मेंस और वॉर्डरोब दोनों ही शानदार है।' Also Read - Radhe Shyam Trailer: Prabhas की फिल्म 'राधे श्याम' का नया ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस ने कहा- छा गए गुरु!

Nobody can beat Class & Style of #Prabhas in India ! He has Sexiest Swag in #RadheShyam ! Totally LOVED & LOVED his performance & wardrobes ❤❤❤ — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 4, 2022

11 मार्च को सिनेमाघर पहुंचेगी राधे श्याम

बता दें कि ये सुपरस्टार प्रभास की तीसरी पैन इंडिया फिल्म है। इस फिल्म को एक साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म में भाग्यश्री, जगपति बाबू और सचिन खेडकर जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। फिल्म को एक साथ 11 मार्च को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है।