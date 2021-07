Radhe Shyam Release Update: Prabhas की आहट से कांपेगी Mahesh Babu और Pawan Kalyan की जमीन, थियेटर्स खुलते ही होगा महा-क्लैश !!

Radhe Shyam Release Update: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की मचअवेटेड फिल्म राधे श्याम (Radhe Shyam) की शूटिंग आखिरकार पूरी हो चुकी है। इस फिल्म को पहले इसी साल जुलाई महीने में रिलीज किए जाने की तैयारी की जा रही थी। जिस पर कोरोना की दूसरी लहर ने पानी फेर दिया। जिसके वजह से फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और शूटिंग का कुछ काम बाकी रहा। जिसके धीरे-धीरे अब पूरा कर लिया गया है। जिसकी जानकारी निर्माताओं ने एक तस्वीर जारी करके दी है। ये फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। Also Read - Radhe Shyam: Bhagyashree को सेट पर खूब पेंपर करते हैं Prabhas, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखा, 'तुम मुझे बिगाड़....'

Also Read - Beast से लेकर RRR समेत इन 9 फिल्मों ने साउथ सिनेमा में दोबारा फूंकी जान, पटरी पर लौटी सुस्त पड़ चुकी इंडस्ट्री

इसके साथ ही प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। यही नहीं, इस बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही हैं। सामने आ रही जानकारियों की मानें तो फिल्म के निर्माता-निर्देशक सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट 30 जुलाई को जारी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके साथ ही फिल्म स्टार प्रभास की इस फिल्म को निर्माता अब इस साल नहीं बल्कि अगले साल संक्रांति 2022 के मौके पर रिलीज करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज डेट को लेकर खासा बज क्रिएट हो रहा है।

#RadheShyam to have a makar sakranti 2022 release. Official announcement is expected on 30th July, Rejoice #Prabhas fans !

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) July 28, 2021