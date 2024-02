Radhika Apte on Tollywood film industry: बॉलीवुड फिल्म स्टार राधिका आप्टे अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। अदाकारा ने हिंदी ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। अब हाल ही में अदाकारा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें अदाकारा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना करती दिखीं। सामने आए इस पुराने वीडियो में अदाकारा पत्रकार राजीव मसंद के साथ हुई एक बातचीत के दौरान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को पुरुष प्रधान बताती दिखीं। जिसके बाद एक्ट्रेस अब ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। अदाकारा का ये वीडियो इंस्टग्राम पर काफी वायरल हो रहा है। जिसमें अदाकारा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर कमेंट करती दिखीं। Also Read - 'ना पानी, ना टॉयलेट...' घंटों एयरोब्रिज में फंसी रहीं राधिका आप्टे का फूटा गुस्सा

एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल हुए इस वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं, 'मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री जहां मैंने सबसे ज्यादा संघर्ष किया वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री काफी पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान है। जो असहनीय है। वहां महिला कलाकारों के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है। मतलब फिल्मों में जैसा उनका किरदार होता है। या उन्हें सेट पर ऐसा ट्रीट किया जाता है कि वो कोई तीसरा शख्स है। तो एक्टर से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि उनका मूड नहीं है। क्योंकि उन्हें चाय पीनी है। तो मुझे वहां काफी दिक्कत हुई। फिर मुझे एहसास हुआ कि बस मेरा हो गया।' Also Read - बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में दिए थे न्यूड और बोल्ड सीन, छठे नंबर की हसीना की तस्वीर होती है वायरल

ट्रोल्स के हत्थे चढ़ीं राधिका आप्टे

अदाकारा राधिका आप्टे का ये बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है। अदाकारा राधिका आप्टे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। जिस पर कई इंटनेट यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'इसलिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आपकी जरूरत नहीं है।' तो एक यूजर ने कहा, 'तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बाहुबली, पुष्पा और एनिमल जैसी बड़ी हिट बॉलीवुड को दी' तो एक यूजर ने कहा, 'उन्होंने सिर्फ बालाया के साथ फिल्म की है और वो पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को डिफाइन कर रही हैं।' Also Read - इन एक्ट्रेसेस के MMS ने इंटरनेट पर मचा दिया था तहलका, एक ही रात में नरक हो गई थी जिंदगी

Trending Now

And yet we have superstars of Telugu movies as actress who are loved and cherished by all.

Rakul, rashmika, kajal, anushka , rashii, pooja . You wont even come to an inch of their fandom. — ଚନ୍ଦନ | चंदन | Chandan (@OpinionsInd) February 17, 2024

i mean we can't blame TFI here... the society itself is male dominated... the emotions of women are less important here.... the problem here is not only the men... even the women accept that men are more important.. if that changes everything will change. — Cinema Kurraadu (@mr_lee_ee) February 16, 2024

It's few years back situation ok right now it's not like that everything changed ,stop Doing things like this , every industry struggled and everyone came from same situation , sridevi,savtri,jamuna ,@MsAnushkaShetty @MsKajalAggarwal, ask them — Balasai .B (@Balasaibacchu) February 16, 2024

This women Did one picture in Our Industry I don't even barely remember her other pictures that are as good as that picture and It's a Boyapati sir's directed movie legend which Of Balayya Sir as Lead actor thats it And Her acting was ah.... ! don't ask about it — YTFamPanda-Gaming (@r_deva45221) February 16, 2024

She worked only with balayya and generalising the whole industry... — Krrish (@Krrish46459800) February 16, 2024

Telugu Industry is based That is why we give bollywood the best films like bahubali Pushpa and Animal — Bhavan | Fat Loss Coach (@BhavanChand) February 16, 2024

राधिका आप्टे की तेलुगु फिल्में

अदाकारा राधिका आप्टे ने साल 2014-15 में तेलुगु स्टार नंदामुरी बालकृष्ण के साथ दो टॉलीवुड फिल्में की थीं। अदाकारा की ये फिल्में लीजेंड और लायन थीं। जो हिट फिल्में रहीं। इसके अलावा अदाकारा ने कभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं किया। इससे पहले अदाकारा राधिका आप्टे ने रक्तचरित्र, रक्तचरित्र 2 और धोनी जैसी बायलिंगुएल फिल्में कीं। जिन्हें हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था।