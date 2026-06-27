राज निदिमोरू ने किया बड़ा ऐलान, मैटरनिटी ब्रेक के बाद फिर दिखेगा Samantha Ruth Prabhu! इस मूवी के सीक्वल में आएंगी नजर

Samantha Ruth Prabhu जल्द ही मां बनने वाली हैं और हाल ही में उन्होंने मैटरनिटी ब्रेक का ऐलान किया था. इसी बीच उनके पति राज निदिमोरू ने 'मां इंती बंगारम' के दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट की है.

'मां इंती बंगाराम' के सीक्वल की हुई अनाउंसमेंट

Maa Inti Bangaaram 2 announced: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाने वाली एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की फिल्म 'मां इंती बंगारम' (Maa Inti Bangaaram) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर अपनी जबरदस्त कामयाबी का जश्न मना रही है. इसी बीच सामंथा और उनके पति राज निदिमोरू अपने जीवन के एक नए और खूबसूरत सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया था कि, वह अपने पहले बच्चे के वेलकम के लिए कुछ समय का 'मैटरनिटी ब्रेक' ले रही हैं. लेकिन फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसे एक्ट्रेस के पति और डायरेक्टर राज निदिमोरू (Raj Nidimoru) ने दी है. दरअसल, उन्होंने 'मां इंती बंगारम' के सीक्वल (Maa Inti Bangaaram 2) पर मुहर लगा दी है और खास बात यह है कि, इसमें वही पुरानी टीम दोबारा साथ काम करेगी.

कब आएगा पार्ट 2?

विजाग (Vizag) में हुए एक इवेंट के दौरान, जब राज निदिमोरू ने वहां मौजूद भीड़ से पूछा कि क्या वे इस फिल्म का सीक्वल देखना चाहते हैं, तो फैंस खुशी से झूम उठे और दर्शकों की यही एक्साइटमेंट देखकर राज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा, 'मां इंती बंगारम पार्ट 2 अगले (Maa Inti Bangaaram 2 Release Date) दो सालों में उसी पुरानी टीम के साथ आ रही है. मेरे दिमाग में इसका आइडिया तैयार है. यह पहली बार है जब मैं किसी फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने के लिए इतना इंस्पायर्ड हुआ हूं. इस बार मजा और रोमांच दोनों डबल होने वाला है.'

इस फिल्म को अपने दिल के करीब बताते हुए राज ने आगे कहा, 'हमने हिंदी में बहुत काम किया. 'द फैमिली मैन' और 'स्त्री' जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं, लेकिन 'मां इंती बंगारम' के लिए मुझे जो तारीफ और प्यार मिला, वो उन सबसे कहीं ज्यादा है. इसलिए यह फिल्म मेरे लिए बेहद स्पेशल है.'

शूटिंग के दौरान जब पता चली प्रेग्नेंसी की बात

आईड्रीम मीडिया के यूट्यूब चैनल से बातचीत में डायरेक्टर बी.वी. नंदिनी रेड्डी ने बताया कि जब उन्हें सामंथा रुथ प्रभु की प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था. नंदिनी ने पुराना किस्सा शेयर करते हुए कहा, 'सच कहूं तो मुझे इस बारे में तब पता चला जब हम 'थस्सादिआ' (Thassadiya) गाने की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग लगभग खत्म होने वाली थी. मेकर्स ने पहले मुझे बताया कि सुबह से सामंथा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. हमें लगा शायद बुखार होगा. अगले दिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या अब बुखार कम हुआ? तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलीं. फिर एक मिनट बाद मुस्कुराते हुए कहा, 'दरअसल, मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है.' वह उनकी प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिन थे, जिसके बाद से हमने पूरी शूटिंग के दौरान उनका खास ख्याल रखा.'

ब्रेक से पहले बॉक्स ऑफिस पर सामंथा का धमाका

आपको बता दें कि सामंथा की 'मां इंती बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की बंपर कमाई की है. फिल्म की इस कामयाबी के साथ ही सामंथा की पर्सनल लाइफ में भी एक नया चैप्टर शुरू हो गया है. हैदराबाद में हुए फिल्म के सक्सेस मीट के दौरान सामंथा ने खुद अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पर मुहर लगाई थी. उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने फैंस से कहा था, 'सॉरी दोस्तों, अब एक छोटा सा गैप और होगा और फिर मैं वापस आऊंगी. मुझे पता है कि अब मुझे मैटरनिटी लीव लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस फेज से बहुत खुश हूं.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…