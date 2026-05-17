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Thalapathy Vijay के सीएम बनने पर खुश नहीं हैं Rajinikanth? सुपरस्टार ने कहा- 'रजनीकांत घटिया इंसान नहीं हैं'

Rajinikanth On Thalapathy Vijay Becoming CM: रजनीकांत ने थलापति विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर रिएक्शन दिया है. दरअसल, कहा जा रहा था कि सुपरस्टार उनके सीएम बनने से खुश नहीं हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 17, 2026 2:33 PM IST
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रजनीकांत ने थलापति विजय को लेकर ये रिएक्शन दिया है.

साउथ इंडस्ट्री को कई बेहतरीन फिल्में देने वाले स्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) अब राजनीति के मैदान पर उतर चुके हैं. उन्होंने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य में सरकार बनाई है और उनको फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज ने बधाई दी. इसी बीच साउथ सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर लोगों का मानना था कि थलापति विजय की जीत पर रजनीकांत खुश नहीं हैं. इस पर सुपरस्टार ने करारा जवाब दिया है.

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रजनीकांत ने क्लियर कीं सभी बातें

एक्टर रजनीकांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी अफवाहों पर जवाब दिया है. 'अगर मैंने इन अफवाहों का जवाब नहीं दूंगा तो इन्हें सच मान लिया जाएगा. चुनाव परिणाणों के बाद मैं एमके स्टालिन से मिलने गया था और यह आलोचना का विषय बन गया. हमारी दोस्ती राजनीति से परे है. मुझे दुख हुआ कि एमके स्टालिन कुलथुर से हार गए. रजनी कोई घटिया या इतना गिरा हुआ व्यक्ति नहीं है, जो किसी भी अन्य विषय पर बेवजह कुछ भी बोले. जैसे ही मुख्यमंत्री चुनाव जीते, मैंने तुरंत उन्हें बधाई दी.' रजनीकांत ने आगे कहा, 'जब मैंने सुना कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मुझे बहुत हैरानी हुई. मैं राजनीति में नहीं हूं. मुझे राजनीति से दूर हुए काफी दिन हो गए हैं. विजय और मेरे बीच 28 साल की उम्र का फासला है. विजय ने दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ खड़े होकर अपनी खुद पहचान बनाई है.'

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रजनीकांत ने थलापति विजय को लेकर कही ये बात

रजनीकांत ने कहा, 'मैंने एयरपोर्ट पर विजय के बारे में किए गए सवालों का जवाब नहीं दिया. मैं राजनीति से दूर हूं. जब मैं राजनीति में नहीं हूं तो मुझे विजय से जलन क्यों होगी? शायद अगर कमल हासन सीएम होते तो मुझे जलन होती. लेकिन ऐसा नहीं होता. मेरे और विजय के बीच एक पीढ़ी का अंतर है इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि अगर विजय मेरे साथ चुनाव लड़े तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं, उनके लिए भी अच्छा नहीं. मैं उन्हें तब से देख रहा हूं कि वे बहुत छोटे थे. विजय कम उम्र में सीएम बने हैं. उन्होंने दो बड़ी पार्टियों के खिलाफ अकेले कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की है. मुझे उनसे जलन नहीं हो रही. ये हैरानी और खुशी दोनों का मिश्रण है. लोगों को विजय से उम्मीदे हैं. मुझे उम्मीद है कि वे इन्हें पूरा करेंगे. मुझे ट्रेडिशन के लिए विजय से मिलना पसंद नहीं है. लोगों को उनको दो साल के लिए छोड़ देना चाहिए. उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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