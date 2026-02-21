KH X RK Reunion: 47 साल बाद रजनीकांत-कमल हासन मिलकर मचाएंगे धमाल, प्रोजेक्ट का धांसू प्रोमो हुआ रिलीज

सिनेमा की दुनिया के बड़े सितारे रजनीकांत (Rajinikanth) और कमल हासन (Kamal Haasan) साल 1979 में यानी 47 साल पहले रिलीज हुई फिल्म Allauddinum Albhutha Vilakkum में एक साथ नजर आए थे. अब दोनों स्टार्स एक साथ काम करते दिखाई देंगे. रजनीकांत और कमल हासन को फिर से एक साथ देखने के लिए उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. दोनों स्टार्स के अगले प्रोजेक्ट का शनिवार यानी 21 फरवरी को अनाउंस किया गया है और इसका प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. रजनीकांत और कमल हासन के इस प्रोजेक्ट का नाम KH X RK Reunion है.
रजनीकांत और कमल हासन ने साथ में की हैं कई मूवीज
साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले रजनीकांत और कमल हासन एक साथ पर्दे पर नजर आएंगे तो धमाल ही मचेगा. इन दोनों स्टार्स ने एक साथ कई मूवीज में काम किया था लेकिन फिर एक साथ काम करना छोड़ छोड़ दिया. अब 47 साल बाद रजनीकांत और कमल हासन के नए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है. इन दोनों स्टार्स को लेकर कहा जा रहा था कि साथ में प्रोजेक्ट करने वाले हैं. अब इसका ऑफशियल अनाउंसमेंट हो गया है. रजनीकांत और कमल हासन के नए प्रोजेक्ट KH X RK Reunion का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों जबरदस्त स्वैग के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों स्टार्स के इस प्रोजेक्ट को म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और डायरेक्टर नेल्सन दिलीपकुमार लेकर आ रहे हैं. बताते चलें कि रजनीकांत की साल 2023 में आई फिल्म 'जेलर' को नेल्सन दिलीपकुमार ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म का सीक्वल 'जेलर 2' साल 2026 में रिलीज होने वाला है.
A Special reunion with my friend @Rajinikanth.
Every great journey deserves another chapter!
My best to @NelsonDilpkumar and @AnirudhOfficial - and to @RedGiantMovies for powering this collaboration.#KHxRK#RedGiant17 pic.twitter.com/pZEwYiokOY
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 21, 2026
कमल हासन-रजनीकांत ने साथ में काम करना क्यों किया था बंद?
कमल हासन और रजनीकांत एक साथ काम करते थे और फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती है. फिर दोनों ने साथ में काम करना बंद कर दिया लेकिन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा. कमल हासन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन लोगों ने साथ में काम करने का फैसला क्यों लिया था. एक्टर ने बताया था कि फिल्ममेकर्स को एक प्रोजेक्ट में दोनों को लेने के लिए ज्यादा फीस अदा करनी पड़ती थी. इसके साथ फिल्ममेकर्स सक्सेस का क्रेडिडट देने में कन्फ्यूज रहते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
