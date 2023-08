Rajinikanth And Yogi Adityanath Video : साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी के लिए मशहूर एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) इन दिनों अपनी फिल्म 'जेलर' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इसी बीच रजनीकांत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मिले हैं और उनके पैर छू रहे हैं। रजनीकांत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, रजनीकांत चार धाम की यात्रा करने के बाद योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान रजनीकांत के साथ उनकी पत्नी लता भी थीं। Also Read - South Gossips Today: 450 करोड़ी हुई रजनीकांत की जेलर, गम में महेश बाबू का परिवार

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। रजनीकांत चार धाम की यात्रा पर निकले थे और बद्रीनाथ से दर्शन करने के बाद लखनऊ पहुंचे। रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसका वीडियो सामने आया है और फैंस रजनीकांत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा रजनीकांत और उनकी पत्नी ने योगी आदित्यनाथ के साथ फोटोज क्लिक करवाईं। रजनीकांत और योगी आदित्यनाथ ने एक-दूसरे के साथ बात की। योगी आदित्यनाथ ने रजनीकांत को किताब और शोपीस भेंट की। वहीं, रजनीकांत ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से मुलाकात की। रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' की लखनऊ में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें एक्टर के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने फिल्म देखी।

#WATCH | Actor Rajinikanth meets Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath at his residence in Lucknow pic.twitter.com/KOWEyBxHVO

— ANI (@ANI) August 19, 2023