Ram Charan और Upasana की रोमांटिक लंच डेट की वायरल तस्वीर ने हिलाया इंटरनेट, RRR स्टार ने यूं दिया रिएक्शन

साउथ फिल्म स्टार राम चरण (Ram Charan) इन दिनों अपनी फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म में सुपरस्टार राम चरण के फर्स्ट लुक पोस्टर ने हर किसी को दीवाना बना दिया है। हाल ही में सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना (Upasana Kamineni Konidela) की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में साउथ सुपरस्टार अपनी पत्नी उपासना के साथ लंच डेट का मजा लेते दिख रहे हैं। वायरल हुई तस्वीर में सुपरस्टार राम चरण अपनी फिल्म आरआरआर के ही लुक में दिख रहे हैं। इस तस्वीर को खुद उनकी पत्नी उपासना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

उपासना ने ये तस्वीर इंटरनेट पर शेयर करते हुए फैंस को जानकारी दी कि उन्हें लंबे वक्त बाद आखिरकार एक लंच डेट का लुत्फ उठाने का मौका मिल ही गया। उपासना ने ये रोमांटिक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हफ्ते के बीच में, लंच ब्रेक, लंच डेट, काफी दिनों से ऐसा नहीं किया था।' उपासना की इस तस्वीर पर खुद एक्टर राम चरण ने भी रिएक्ट किया है। राम चरण और उपासना की ये रोमांटिक तस्वीर आप यहां देख सकते हैं।

राम चरण ने दिया ऐसा रिएक्शन

अपनी पत्नी के इस रोमांटिक पोस्ट पर एक्टर राम चरण भी कमेंट किए बिना नहीं रह पाए। उन्होंने उपासना की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए रेड हार्ट की एक इमोजी पोस्ट की है। राम चरण की ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

मुंबई में नए घर के मालिक बने हैं उपासना और राम चरण

हाल ही में फिल्म स्टार राम चरण और उपासना ने मुंबई में एक नया घर खरीदा है। इसकी जानकारी कुछ दिनों पहले ही सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुपरस्टार राम चरण ने मुंबई में अपना ड्रीम होम खरीदा है। जिसके रेनोवेशन के काम के बाद एक्टर ने गृह प्रवेश की पूजा की है।