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Ram Charan ने जसप्रीत बुमराह से हाथ जोड़कर मांगी माफी, Peddi के इवेंट में कर दी थी ये बड़ी गलती

Ram Charan Apologises To Jasprit Bumrah: राम चरण ने जसप्रीत बुमराह से माफी मांगी है. दरअसल, एक इवेंट के दौरान एक्टर ने क्रिकेटर को लेकर ऐसी बात कह दी थी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 24, 2026 1:01 PM IST
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राम चरण ने पोस्ट शेयर किया है.

साउथ इंडस्ट्री के सुपस्टार राम चरण (Ram Charan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. वह अपनी इस फिल्म का लगातार प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं. राम चरण ने हाल ही में फिल्म 'पेड्डी' के एक इवेंट के दौरान ऐसी गलती कर दी कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी है. दरअसल, एक्टर ने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को लेकर एक बात कही थी. इसके बाद राम चरण को ट्रोल किया गया उन्हें सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर माफी मांगी है. आइए जानते हैं कि साउथ स्टार ने ऐसा क्या कहा है.

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राम चरण ने जसप्रीत बुमराह को बता दिया फुटबॉलर

एक्टर राम चरण ने अपनी फिल्म 'पेड्डी' के गाने के लॉन्च इवेंट के दौरान क्रिकेटर्स के बारे में पूछा गया था. एक्टर ने गलती से जसप्रीत बुमराह को फुटबॉलर बता दिया था क्योंकि उन्हें उनके खेल में बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था. दरअसल, इवेंट के दौरान रैपिड फायर राउंड में राम चरण से इंडियन क्रिकेटर के बारे में बताना था. उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लेकर कहा, 'लंबा और शानदार करियर.' एमएस धोनी के लिए कहा, 'कूल और शांत.' रोहित शर्मा के लिए कहा, 'सबके अपने हैं.' विराट कोहली के लिए कहा, 'फायर.' जसप्रीत बुमराह के बारे में पूछा गया तो राम चरण थोड़ा रुके और कहा, 'बुमराह जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. मुझे फुटबॉल बहुत पसंद और आप फुटबॉल को बहुत आगे ले जा रहे हो. लव यू सर.'

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राम चरण ने पोस्ट शेयर कर मांगी माफी

राम चरण के द्वारा जसप्रीत बुमराह को फुटबॉलर बोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल किया. राम चरण को जब एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी है. राम चरण ने लिखा है, 'मैं कभी-कभी नामों को लेकर सच में बहुत कन्फ्यूज हो जाता हूं. बुमराह जी, इस गड़बड़ी के लिए माफी चाहता हूं. वहीं काफी एक्साइटमेंट और भीड़ थी इसलिए ये एक इंसानी गलती हो गई. मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपके खेल का बड़ा फैन हूं. आप हर भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं.' बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'पेड्डी' 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, बोमन ईरानी, रवि किशन, दिव्येंदु, जगपति बाबू भी नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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