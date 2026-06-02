Peddi इवेंट में Ram Charan की तरफ दौड़ा क्रेजी फैन, शख्स की हरकत देख सहम गईं जान्हवी कपूर; बॉडीगार्ड के एक्शन का Video Viral

Peddi Event Viral Video: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' के प्रमोशनल इवेंट से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस के भी होश उड़ जाएंगे.

'पेद्दी' इवेंट से जान्हवी कपूर का वीडियो वायरल

Peddi Event Video Viral: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) और बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच तक काफी ज्यादा बज बना हुआ है. वहीं फिल्म के लीड एक्टर्स भी इसके प्रमोशन में जी-जान से जुटे हुए हैं. राम चरण और जान्हवी मूवी के प्रमोशन के लिए कोने-कोने में पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में दोनों सितारे 1 जून 2026, सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पहुंचे थे, जहां वो अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने जान्हवी कपूर को अंदर तक हिलाकर रख दिया. वहीं अब उस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Ram Charan Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस का रिएक्शन और राम चरण के इंटरनेशनल बॉडीगार्ड का एक्शन देखने को मिल रहा है.

जब सिक्योरिटी तोड़ राम चरण के करीब पहुंचा फैन

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, इवेंट का हिस्सा बने राम चरण और जान्हवी कपूर (Ram Charan and Janhvi Kapoor) जब वहां बैठे हुए थे तभी एक्टर के जैसा दिखने वाला एक शख्स वहां आता है और वो तेजी से स्टेज की तरफ भागता है, जहां राम चरण और जान्हवी कपूर फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना के साथ बैठे होते हैं. इस दौरान वहां बैठी जान्हवी शख्स द्वारा अचानक की गई इस हरकत को देखकर बुरी तरह से सहम जाती हैं. वो क्रेजी फैन एक्टर के बेहद करीब पहुंच गया था. हालांकि, तभी राम चरण के इंटरनेशन एमएमए फाइटर बॉडीगार्ड केविन कुंटा हरकत में आए और उन्होंने तुरंत फैन को उठाकर बाहर की तरफ खींच लिया.

जान्हवी का रिएक्शन बॉडीगार्ड का एक्शन वायरल

इवेंट में अचानक हुई इस हलचल की वजह से स्टेज के पास कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया. जान्हवी कपूर इस घटना से साफ तौर पर काफी ज्यादा घबरा गईं और असहज नजर आईं. वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि, जब सिक्योरिटी टीम भीड़ के बीच सबको सुरक्षित करने और स्थिति को संभालने में जुटी थी, तब जान्हवी डर के मारे थोड़ा पीछे हटती हुईं नजर आईं. वहीं अब इंटरनेट पर जान्हवी कपूर के रिएक्शन और केविन कुंटा के एक्शन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

यूजर्स कर रहे बॉडीगार्ड की तारीफ

वहीं इवेंट से एक और क्लिप सामने आई है, जिसमें माहौल काफी शांत दिख रहा है. वहीं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उस फैन को राम चरण से मिलने की इजाजत दे दी गई. वीडियो में वो फैन राम चरण का शुक्रियाअदा करता और सम्मान में उनके पैर छूता हुआ नजर आ रहा है. वहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. लोग बॉडीगार्ड केविन कुंटा की मुस्तैदी और उनके काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने बिना कोई हंगामा किए बहुत ही सलीके से स्थिति को संभाल लिया.

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कब रिलीज होगी 'पेद्दी'?

आपको बता दें कि, बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'पेद्दी' में राम चरण और जान्हवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे. इनके अलावा मूवी में शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे कलाकार अहम किरदारों में दिखाईं देंगे. वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले बनी और मैत्री मूवी मेकर्स व सुकुमार राइटिंग्स द्वारा पेश की जा रही यह स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज (Peddi Release Date) होने के लिए तैयार है, जबकि इसके पेड प्रीमियर 3 जून से ही शुरू हो जाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…