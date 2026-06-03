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Peddi Advance Booking: 'गेम चेंजर' के आगे फीकी पड़ी 'पेद्दी' की एडवांस बुकिंग? Ram Charan की फिल्मों का कंपैरिजन देख रह जाएगें दंग!

Peddi Advance Booking: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' 4 जून 2026 को रिलीज हो रही है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली है, लेकिन क्या ये 'गेम चेंजर' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

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By: Sadhna Mishra | Published: June 3, 2026 9:18 AM IST
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'पेद्दी' ने एडवांस बुकिंग में कितने कमाई की?

Peddi Advance Booking: बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनीं राम चरण (Ram Charan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर साउथ की मोस्ट अवेटेड स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और महज एक दिन बाद यानी 4 जून को मूवी थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. रिलीज से पहले ही फिल्म एडवांस बुकिंग में देश से लेकर विदेशों तक में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, लेकिन तेलंगाना में फिल्म के ओपनिंग शोज की बुकिंग (Peddi Advance Booking) देखकर मेकर्स को भी झटका लग सकता है. आइए एक नजर डालते हैं राम चरण और जान्हवी की इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है.

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Peddi ने एडवांस बुकिंग में कितने का कलेक्शन किया?

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण की पेद्दी ने भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 5.39 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. हालांकि, इसमें ब्लॉक की गई सीटों के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं. वहीं अगर वर्ल्डवाइड की बात करें, तो ग्लोबल एडवांस बुकिंग 12 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ नॉर्थ अमेरिका जैसे विदेशी मार्केट का है.

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'गेम चेंजर' के आगे फीकी पड़ी Peddi?

'पेद्दी' को लेकर सोशल मीडिया से लेकर दर्शकों के बीच तक खूब बज देखने को मिल रहा है, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के हिसाब से फिल्म अभी राम चरण की पिछली फिल्म 'गेम चेंजर' की एडवांस बुकिंग के मुकाबले काफी पीछे चल रही है. बता दें कि, राम चरण और कियारा आडवाणी स्टारर 'गेम चेंजर' ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में करीब 26 करोड़ रुपए कूट लिए थे, जिससे आगे 'पेद्दी' अभी कहीं नजर नहीं आ रही है. हालांकि, अभी फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बाकी है ऐसे में अभी भी उम्मीद थोड़ी कायम है.

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कब शुरू होंगे Peddi के पेड प्रीमियर शो?

बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं. इसके अलावा, बोमन ईरानी, शिवराजकुमार और जगपति बाबू जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म 4 जून 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी, लेकिन इसके पेड प्रीमियर तेलुगु राज्यों में एक दिन पहले यानी 3 जून 2026 की रात 8 बजे से शुरू हो जाएंगे.

कितनी है Peddi की टिकट की कीमत?

वहीं अगर बात करें राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म पेद्दी की कीमत की तो BookMyShow के मुताबिक, 3 जून की रात 8 बजे होने वाले पेड प्रीमियर की टिकट की कीमत 600 रुपए रखी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंध्र प्रदेश सरकार ने थिएटर्स को 4 जून से अगले 10 दिनों तक सिंगल स्क्रीन पर 100 रुपए और मल्टीप्लेक्स में 125 रुपए टिकट के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. साथ ही हर दिन 5 शोज चलाने की इजाजत भी मिली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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