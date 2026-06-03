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Peddi Advance Booking: रिलीज से पहले ही Ram Charan की 'पेद्दी' ने कूट डाले करोड़ों, एडवांस बुकिंग के आंकड़े देख हिल जाएंगे लोग!

Peddi Advance Booking: राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर 'पेद्दी' 4 जून को रिलीज हो रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म एडवांस बुकिंग में करोड़ों छाप रही है. आइए जानते हैं किस भाषा की टिकटें सबसे ज्यादा बिकी हैं.

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By: Sadhna Mishra | Published: June 3, 2026 3:12 PM IST
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'पेद्दी' एडवांस बुकिंग कलेक्शन

Peddi Advance Booking: 'आरआरआर' स्टार राम चरण (Ram Charan) और बॉलीवुड की 'परम सुंदरी' जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) की फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. बुची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी ये मूवी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. 4 जून 2026, गुरुवार को राम चरण और जान्हवी की ये पिक्चर तेलुगु, तमिल और हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज होगी. फैंस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका असर अब फिल्म की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट में साफ देखने को मिल रहा है.

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एडवांस बुकिंग में Peddi ने कूटे इतने करोड़

दरअसल, राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' ने रिलीज पहले ही एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मूवी ने पहले दिन के लिए अब तक 2.70 लाख से ज्यादा की टिकटें बेच डाली हैं. बिना ब्लॉक की गई सीटों के फिल्म ने एडवांस बुकिंग से 6.61 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जबकि ब्लॉक सीटों को मिलाकर यह कलेक्शन 11.05 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.

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किस भाषा में कितनी टिकटें बिकीं?

वहीं अगर भाषाओं के हिसाब से देखें, तो 'पेद्दी' की सबसे ज्यादा टिकटें तेलुगु वर्जन की 270,404 बिकी हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिल वर्जन है इसकी 3,024 टिकटें बिकी हैं, तीसरे नंबर पर हिंदी वर्जन है इसमें 2,450 टिकटें बिक चुकी हैं और चौथे नंबर पर 744 टिकटें सोल्ड कर मलयालम वर्जन है. वहीं सबसे कम टिकट कन्नड़ वर्जन में बिकी है इसमें सिर्फ 59 टिकट ही अभी तक बिकीं है. हालांकि, रिलीज में अभी टाइम है ऐसे में उम्मीद है कि, बुधवार खत्म होने तक एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में और भी उछाल देखा जाएगा.

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किससे होगा बॉक्स ऑफिस पर Peddi का मुकाबला?

वहीं अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस मुकाबले की तो, टॉलीवुड में तो 'पेद्दी' के सामने बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं है, इसलिए वहां यह बिल्कुल सेफ है, लेकिन हिंदी मार्केट में इसे तगड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि इस वीकेंड वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की 'बंदर' भी रिलीज हो रही है. हालांकि, इन फिल्मों की रिलीज डेट में एक दिन का फर्क है. जहां राम चरण की 'पेद्दी' 4 जून को रिलीज हो रही है, वहीं बॉबी देओल और वरुण धवन की मूवी 5 जून को थिएटर्स में दस्तक देगी. अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि, बॉक्स ऑफिस पर बाजी कौन मारता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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