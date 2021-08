Breaking !! दशहरे पर नहीं, EID 2022 पर रिलीज होगी SS Rajamouli की RRR, Ram Charan-Jr. NTR के फैंस का बढ़ा इंतजार

Ram Charan-Jr. NTR starrer SS Rajamouli’s RRR to release on EID 2022: साउथ सुपरस्टार स्टार राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr. NTR) स्टारर निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की मचअवेटेड फिल्म आरआरआर (RRR) इस साल नहीं अब अगले साल ही रिलीज की प्लानिंग कर रही है। बाहुबली फेम फिल्म निर्माता-निर्देशक एसएस राजामौली ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो इस फिल्म को तय वक्त के मुताबिक 13 अक्टूबर 2021 को ही रिलीज करने वाले हैं। मगर सामने आई ताजा जानकारी के मुताबिक निर्देशक राजामौली की फिल्म आरआरआर को मेकर्स अगले साल रिलीज करने के मूड में है। Also Read - Upcoming Box Office Clashes: Prabhas की Radhe Shyam ने दी Mahesh Babu को चुनौती, तो Aamir Khan के रातों की नींद उड़ाएंगे Allu Arjun

इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने करीबी सूत्र के हवाले से जानकारी दी है। रिपोर्ट् की मानें तो भले ही फिल्म निर्देशक राजामौली फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान कर चुके हैं लेकिन फिल्म से जुड़े बाकी लोग निर्देशक से इस फैसले से खुश नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगता है कि फिल्म को रिलीज करने का ये सही वक्त नहीं है। कोरोना की लहर का डर अब भी लोगों के मन में है। ऐसे में फिल्म उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं कर पाएगी। जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया जा सकता है। सूत्र ने कहा है, ‘एसएस राजामौली ने उनकी चिंताओं को समझा है क्योंकि फिल्म पूरे देश में रिकॉर्ड प्राइस पर बिकी है। वो नहीं चाहते कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नुकसान उठाए। इसलिए कई मीटिंग्स के बाद तय किया गया है कि फिल्म की रिलीज डेट में और थोड़ी देर की जाए।’

इतना ही नहीं, कहा गया है कि अब मेकर्स इस फिल्म को साल 2022 के ईद के मौके पर रिलीज करने की तैयारी में है। दिलचस्प बात ये है कि इसी वक्त राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 रिलीज हुई थी। ऐसे में निर्माता उसी वक्त अपनी इस फिल्म की भी रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान मेकर्स जल्दी ही कर सकते हैं। तो क्या आप आरआरआर के निर्माताओं के इस फैसले से खुश हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।