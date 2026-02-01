बेटी को ले जा रहे Ram Charan को देखते ही बेकाबू हुई भीड़, फैंस ने नहीं छोड़ी सांस लेने की भी जगह...

Ram Charan mobbed by a crowd: साउथ सुपरस्टार राम चरण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राम चरण अपनी बेटी को ले जाते समय फैंस से बुरी तरह घिर गए. फैंस ने राम चरण को निकले तक नहीं दिया.

Ram Charan mobbed by a crowd: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) बीती रात से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. बीती रात ही राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कमिनेनी (Upasana Kamineni) ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है. खुद चिरंजीवी ने एक पोस्ट शेयर करके फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी. जिसके बाद से ही राम चरण और उपासना कमिनेनी के फैंस जश्न मना रहे हैं. इसी बीच राम चरण और उपासना कमिनेनी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में राम चरण अपनी बेटी के साथ अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे थे. यहां पर राम चरण भीड़ की जोश का शिकार हो गए. जैसे ही राम चरण अपनी कार से बाहर निकले फैंस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया. इस दौरान राम चरण के हाथ में उनकी बेटी भी थी. भीड़ को देखकर राम चरण भी थोड़ा परेशान हो गए. ऐसे में राम चरण जल्द ही अस्पतल के गेट में जाने की कोशिश करते नजर आए. वहीं भीड़ बुरी तरह से राम चरण पर चढ़ी जा रही थी. राम चरण के फैंस का ये हाल देखकर तो लोग भी दंग रह गए हैं. यही वजह है जो कुछ समय में ही राम चरण का ये वीडियो वायरल हो गया है.

फैंस ने कर दिया राम चरण के बॉडीगार्ड्स का भी हाल खराब

इस बार तो राम चरण के बॉडगार्ड्स भी उनको नहीं बचा पाए. ऐसे में राम चरण के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी तो नजर आई. हालांकि हाथ दिखाकर राम चरण ने अपने फैंस को रोकने की भी कोशिश की. अब ये तो हर कोई जानता है कि राम चरण साउथ के मेगास्टार माने जाते हैं. राम चरण की फिल्म को देखने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन्स लगाते हैं. राम चरण का साउथ में क्रेज जबरदस्त है. ऐसे में फैंस राम चरण (Ram Charan) और उपासना कमिनेनी के माता पिता बनने का जश्न मनाना कैसे भूल सकते हैं.

TRENDING NOW

हाल ही में राम चरण ने कही है फैंस से दिल की बात

पिता बनने के कुछ समय बाद ही राम चरण ने फैंस से अपने दिल की बात कही है. इस दौरान राम चरण अपने फैंस को धन्यवाद कहते नजर आए. राम चरण ने कहा, मैं ऊपरवाले का शुक्रगुजार हूं. अब मेरे ती बच्चे हैं. पिता बनकर मैं बहुत ब्लैस्ड फील कर रहा हूं. मैं अपने फैंस को धन्यवाद बोलना चाहता हूं. मेरे वैलविशर मुझे चाहने वाले.. हर वो शख्स जो हमारे लिए दुआ करता है. ये वो लोग हैं जो हर मौके पर हमारे साथ खड़े थे.

Read more