Ram Charan new look from Game Changer: 'आरआरआर' की बंपर सक्सेस के बाद अब हर किसी की नजर साउथ सुपरस्टार राम चरण की अगली फिल्म पर टिकी है। सुपरस्टार राम चरण जल्दी ही निर्देशक शंकर स्टारर मूवी 'गेम चेंजर' को लेकर सिनेमाघर पहुंचने वाले हैं। अभी तक मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है। मगर फिल्म लंबे वक्त से शूटिंग स्टेज में हैं। अब हाल ही में सुपरस्टार राम चरण का अपकमिंग मूवी 'गेम चेंजर' के सेट से एक फोटो और वीडियो सामने आया है। जिसमें सुपरस्टार राम चरण बेहद हैंडसम और डैशिंग स्टाइल में नजर आए हैं। फिल्म स्टार राम चरण का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर आते ही छाने लगा है। जिसे देख फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे। यहां देखें सोशल मीडिया पर वायरल हुए 'गेम चेंजर' के सेट से सामने आए राम चरण के वीडियोज और फोटोज।

कब रिलीज होगी 'गेम चेंजर'?

एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आए वीडियोज और वीडियोज से पता लगता है कि राम चरण और शंकर स्टारर ये फिल्म अभी भी शूटिंग फेज में ही है। इस फिल्म को मेकर्स इसी साल 2024 के सितंबर तक रिलीज करने की तैयारी में हैं। जिसकी कोशिश में मेकर्स दिन रात लगे हैं। फिल्म अभी भी शूटिंग फेज में ही है। इसके बाद फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क शुरू होना है। ये निर्देशक शंकर की मचअवेटेड फिल्म है। जिसमें राम चरण एक बार फिर दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म है। जिसमें राम चरण के अपोजिट अदाकारा कियारा आडवाणी नजर आने वाली है। फिल्म को प्रोड्यूसर दिल राजू बना रहे हैं। ये राम चरण की अगली पैन इंडिया रिलीज फिल्म होगी। जिसे मेकर्स हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज करने वाले हैं।

इन फिल्मों में बिजी हैं राम चरण

'आरआरआर' के बाद फिल्म स्टार राम चरण अपने पिता चिरंजीवी की मूवी 'आचार्य' में दिखे थे। कोरताला शिवा के निर्देशन में बनी ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद राम चरण अपनी अगली फिल्म 'गेम चेंजर' को पूरा करने में बिजी हो गए। जिसकी शूटिंग में काफी वक्त लगा है। इसकी बड़ी वजह निर्देशक शंकर की अगली फिल्म 'इंडियन 2' भी है। जिसकी शूटिंग निर्देशक ने 'गेम चेंजर' के साथ-साथ ही की। इस बीच राम चरण फैमिली प्लानिंग की वजह से भी फिल्मों से ब्रेक पर चले गए थे। अब राम चरण दोबारा वर्क मोड में हैं। वो 'गेम चेंजर' के बाद अदाकारा जाह्नवी कपूर संग आरसी 16 को लेकर बिजी हो गए हैं। जिसका ऐलान कुछ वक्त पहले ही हुआ है।