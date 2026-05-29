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Ram Charan की Peddi के लिए जेब ढीली करने को हो जाएं तैयार, अर्ली शोज के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए, टिकटी की कीमत उड़ा देगी होश!

Peddi Ticket Price: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. मेकर्स ने जैसे ही इसके अर्ली प्रीमियर शोज का ऐलान किया वैसी ही इसकी डिमांड बढ़ गई ऐसे में मेकर्स ने इसकी टिकटों की कीमत इतनी हाई कर दी जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 29, 2026 9:18 PM IST
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'पेद्दी' के लिए जेब करनी पड़ेगी ढीली

Peddi Movie Ticket Price: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) की मच अवेटेड फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) को लेकर सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच तक काफी तगड़ा बज बना हुआ है. एक्टर भी अपनी इस मूवी को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि, वो देश के कोने-कोने में जाकर इसका प्रमोशन कर रहे हैं. वहीं इसी बीच मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए 'पेद्दी' के अर्ली प्रीमियर शोज का ऐलान किया. आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली फिल्म के प्रीमियर शोज को मंजूरी दे दी है, साथ ही सरकार ने टिकटों के दाम बढ़ाने की भी इजाजत दे दी है. ऐसे में अगर अब आप राम चरण की इस पिक्चर का अर्ली प्रीमियर शो देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. आइए जानते हैं आपको एक टिकट के लिए कितने रुपए चुकाने होंगे.

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कब से शुरू होंगे Peddi के प्रीमियर शोज?

बुच्ची बाबू सना के डायरेक्शन में बनी राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म 'पेद्दी' पहचान और सशक्तिकरण पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसके प्रीमियर शो 3 जून की रात 8 बजे से शो शुरू हो जाएंगे. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मेकर्स ने ये फैसला लिया है.

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क्या हैं Peddi के प्रीमियर टिकटों के प्राइस?

पिछले काफी समय से राम चरण की फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस को इसके अर्ली शोज देखने के लिए अपनी जेब ढीली करने पड़ेगी. दरअसल, अब टिकटों की कीमत जीएसटी के साथ 600 रुपए हो गई है. इसके अलावा, सरकार ने सिंगल-स्क्रीन थिएटर्स के लिए टिकट में 100 रुपए और मल्टीप्लेक्स के लिए 125 रुपए की अस्थाई बढ़ोत्तरी को भी मंजूरी दी है. टिकटों के ये बढ़े हुए दाम फिल्म की रिलीज से लेकर अगले 7 दिनों तक लागू रहेंगे. साथ ही ओपनिंग वीक में ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए सरकार ने हर दिन 5 शोज चलाने की परमिशन भी दे दी है. हालांकि, जहां आंध्र प्रदेश में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है, वहीं तेलंगाना में प्रीमियर शोज को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है.

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फिल्म Peddi की स्टारकास्ट

राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर इस फिल्म में कलाकारों की एक पूरी लंबी-चौड़ी फौज है. मूवी में जगपति बाबू, शिव राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा, बोमन ईरानी और टीनू आनंद जैसे बड़े कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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