Ram Charan ने बेटी के तीसरे बर्थडे पर पहली बार रिवील किया चेहरा, इतनी क्यूट दिखती हैं शिवराम और अनवीरा की दीदी

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) की फिल्म 'पेड्डी' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. 4 जून को बड़े पर्दे पर आने वाली ये फिल्म जबरदस्त कमाई करते हुए 230 करोड़ रुपये से ज्यादा जोड़ चुकी है. राम चरण फिल्म 'पेड्डी' को सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने 20 जून यानी आज फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है. दरअसल, राम चरण ने अपनी बड़ी क्लिनकारा के तीसरे जन्मदिन पर उसका चेहरा पहली बार दिखाया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है और बेटी का चेहरा दिखाते हुए जन्मदिन की बधाई दी है. राम चरण के तमाम चाहने वाले फैंस उनके सरप्राइज से काफी खुश हैं और क्लिनकारा को बधाई दे रहे हैं.
राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने अपनी बड़ी बेटी क्लिनकारा के तीसरे जन्मदिन पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर उसका पहली बार चेहरा दिखाया है. इस तरह से इस कपल ने बेटी के तीन साल के होने पर फर्स्ट टाइम फेस रिवील किया है. राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला तीन साल तक अपने बच्चे की फोटो नहीं दिखाई थी और उसकी प्राइवेसी बनाकर रखी थी. कपल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी क्लिनकारा के साथ की तस्वीर की है. राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने बेटी को हाथो में ले रखा है और तीनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. फोटो के साथ कैप्शन लिखा है, जन्मदिन 'मुबारक हो क्लिनकारा, हमारी प्यारी छोटी बच्ची.' इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही फैंस ने लाइक और कमेंट करना शुरू कर दिया. वहीं, सिलेब्स ने भी इस फोटो पर रिएक्शन दिया है. खबर लिखे जाने तक राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला की बेटी क्लिनकारा की तस्वीर को 1 मिलियन से ज्यादा लोग लाइक कर चुके थे.
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साउथ इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर चिरंजीवी के बेटे राम चरण ने साल 2012 में उपासना कामिनेनी कोनिडेला के साथ शादी की थी. दोनों एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे. राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला स्कूल के बाद एक बार फिर मिले और दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थाम लिया. ये कपल शादी के 11 साल बाद साल 2023 की जून में बेटी क्लिनकारा के माता-पिता बने थे. इसके बाद साल 2026 के फरवरी में राम चरण और उपासना कामिनेनी कोनिडेला जुड़वा बच्चों (शिवराम और अनवीरा) के पेरेंट्स बने. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.