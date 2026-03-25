Peddi के सेट पर बड़ा हादसा, एक्शन सीन के दौरान राम चरण हुए घायल, आंख के पास आई गंभीर चोट...

साउथ सुपरस्टार राम चरण अपनी फिल्म 'पेड्डी' के सेट पर एक एक्शन सीन के दौरान घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें चार टांके लगे हैं. इस खबर ने फैंस को चिंता में डाल दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर…

By: Shreya Pandey | Published: March 25, 2026 6:37 PM IST

साउथ स्टार राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने उनके करोड़ों फैंस को चिंता में डाल दिया था. फिल्म के सेट पर एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान एक्टर घायल हो गए. हालांकि, अब उनकी टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर उनकी सेहत पर ताजा अपडेट दिया है, जिससे फैंस ने राहत की सांस ली है.

पेड्डी के सेट पर हादसा



साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर राम चरण इन दिनों निर्देशक बुची बाबू की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग में व्यस्त हैं. 24 मार्च 2026 को फिल्म के एक एक्शन सीन को फिल्माया जा रहा था, तभी एक घटना घटी और राम चरण जख्मी हो गए. शुरुआती खबरों में दावा किया जा रहा था कि एक्टर की आंख में गंभीर चोट आई है, जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया था.

टीम ने दिया आधिकारिक बयान



रिपोर्ट के अनुसार, अफवाहों पर लगाम लगाते हुए राम चरण की टीम ने स्थिति बताई है. टीम के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चोट उनकी आंख पर नहीं, बल्कि आंख के ठीक ऊपर Eyebrow के पास लगी है. चोट को ठीक करने के लिए एक्टर को चार टांके लगाने पड़े हैं. टीम ने यह भी बताया है कि कि यह एक मामूली चोट थी और चिंता की कोई बात नहीं है. सबसे बड़ी हैरानी की खबर यह है कि राम चरण ब्रेक लेने के बजाय काम पर वापसी कर दी है और शूटिंग फिर से शुरू हो चुकी है.

पवन कल्‍याण का बयान

इस बीच अपनी भतीजे की दुर्घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्‍याण ने भी X पर एक पोस्‍ट किया है. उन्‍होंने लिखा है, 'राम चरण जल्द ठीक हों. यह पता चला है कि टॉप-क्लास यंग हीरो राम चरण फ‍िल्म 'पेद्दी' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं. मुझे उम्मीद है कि राम जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगे.'

स्पोर्ट्स ड्रामा और धमाकेदार एक्शन



'पेड्डी' एक हाई-ऑक्टेन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम चरण का एक बिल्कुल नया अवतार देखने को मिलेगा. फिल्म में खेल के रोमांच के साथ इसमें जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस भी शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन 'उप्पेना' फेम बुची बाबू कर रहे हैं, जिन्होंने इसकी कहानी भी खुद लिखी है.

जाह्नवी कपूर के साथ केमिस्ट्री



इस फिल्म में राम चरण के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. यह जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ दिखेगी, जिसे लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. फिल्म के म्यूजिक और टेक्निकल साइड पर भी काफी बारीकी से काम किया जा रहा है. अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा तो 'पेड्डी' 30 अप्रैल 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.



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