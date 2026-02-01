जुड़वा बच्चों के माता पिता बने Ram Charan और Upasana, मेगास्टार Chiranjeevi ने दी फैंस को गुड न्यूज...

Ram Charan Wife Upasana Kamineni welcome twins: साउथ सुपरस्टार राम चरण और पत्नी उपासना कमिनेनी हाल ही में जुड़वां बच्चों के माता पिता बन गए हैं. कुछ समय पहले ही चिरंजीवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है.

Ram Charan Wife Upasana Kamineni welcome twins: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कमिनेनी (Upasana Kamineni) ने ऐलान किया था कि वो दोबारा माता पिता बनने वाले हैं. ये खबर सुनते ही राम चरण और उपासना कमिनेनी के फैंस खुशी के मारे झूमने लग गए थे. इसी बीच राम चरण और उपासना कमिनेनी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो राम चरण और उपासना कमिनेनी कुछ समय पहले ही जुड़वां बच्चो के माता पिता बन गए हैं. ये खुशखबरी साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने फैंस को सुनाई है. अपने एक्स एकाउंट पर ट्वीट करते हुए चिरंजीवी ने लिखा, मैं बहुत ही खुशी के साथ इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि राम चरण और उपासना कमिनेनी जुड़वां बच्चों के माता पिता बन गए हैं. जुड़वां बच्चों में एक बेटी है और एक बेटा... दोनों बच्चे और मां पूरी तरह से सुरक्षित हैं. इन दोनों बच्चों का हमारे परिवार में स्वागत है. इन बच्चों के आने से हमारे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है. हम एक बाद फिर से ग्रैंड पैरेंट बन गए हैं. मैं अपने सभी फैंसको धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने हमें हमेशा प्यार और दुआएं दी हैं. ऐसे में अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें. -राम चरण और उपासना कमिनेनी...

राम चरण और उपासना कमिनेनी को बधाई दे रहे हैं फैंस

राम चरण (Ram Charan) और उपासना कमिनेनी के जुड़वां बच्चों की खुशखबरी आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. फैंस रात से ही राम चरण और उपासना कमिनेनी को माता पिता बनने की बधाई दे रहे हैं. फैंस का मानना है कि इन बच्चों के आने के बाद राम चरण और उपासना कमिनेनी का परिवार पूरा हो गया है.

TRENDING NOW

राम चरण नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को समय

आपको बता दें कि पिता बनने के बाद राम चरण अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. जल्द ही रा चरण की फिल्म 'पेड्डी' (RC16) रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को बुची बाबू सना ने निर्देशित किया है. राम चरण की ये फिल्म 27 मार्च, 2026 को रिलीज होगी. ऐसे में राम चरण चल्द ही अपनी फिल्म को प्रमोट करने निकल जाएंगे. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राम चरण अपे बच्चों के साथ कैसे समय बिताने वाले हैं. वहीं जुड़वां बच्चे होने की वजह से उपासा का काफी भी डबल होने वाला है.

Read more