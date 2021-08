Ram Charan ने अपने अप्पा Chiranjeevi को इमोशनल अंदाज में किया बर्थडे विश, Video को बार-बार देखेंगे आप

Ram Charan wishes father Chiranjeevi with an emotional video: साउथ फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) आज अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर सुपरस्टार चिरंजीवी को उनके चाहने वाले ढेरों फैंस शुभकामनाएं दे रहे हैं। साउथ सुपरस्टार राम चरण ने भी इस खास मौके पर अपने पिता और मेगा स्टार चिरंजीवी को जन्मदिन की बधाई दी है। फिल्म स्टार चिरंजीवी के बर्थडे पर तेलुगु सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सुपरस्टार राम चरण अपने पिता को अपना दोस्त, अपना आदर्श बता रहे हैं। राम चरण और चिरंजीवी इस वीडियो में अपनी फिल्म आचार्य की शूटिंग के दौरान बिताए पलों को साथ में जीते हुए दिख रहे हैं। Also Read - Entertainment News of the Day: Prabhas से ब्याह रचाना चाहती हैं Kriti Sanon, तो 'बूढ़ी' का टैग देने वालों से Kareena Kapoor ने बांटी ये खुशी

राम चरण ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, ‘मेरे अप्पा, मेरे आचार्य, हैप्पी बर्थडे।’ सुपरस्टार राम चरण ने ये वीडियो आचार्य (Acharya) की शूटिंग के दौरान बनाया है। जहां एक ही फ्रेम में साउथ फिल्मों के दो-दो स्टार बाप-बेटे के रूप में अपने खूबसूरत पलों को जी रहे हैं। राम चरण के इस वीडियो को महज कुछ ही घंटों में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहा है। ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

आचार्य में साथ दिखेगी बाप-बेटे की जोड़ी

तेलुगु फिल्म स्टार राम चरण और चिरंजीवी अपनी अपकमिंग फिल्म आचार्य में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दोनों एक गैंग के लीडर के रुप में दिखेंगे। फिल्म में राम चरण का एक्सटेंडेड कैमियो है। इस फिल्म में सुपरस्टार राम चरण के अपोजिट लीड रोल में पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। जबकि चिरंजीवी फिल्म में काजल अग्रवाल के साथ रोमांटिक रोल में दिखेंगे। राम चरण और चिरंजीवी का ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमें कमेंट कर बता सकते हैं।