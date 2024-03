Ram Charan's wife Upasana Kamineni: टॉलीवुड सुपरस्टार राम चरण बीते दिनों अपनी पत्नी उपासना कमिनेनी के साथ भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और राधिका के प्री-वेडिंग बैश में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सुपरस्टार राम चरण ने इस दौरान स्टेज पर सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी 'आरआरआर' के गाने 'नाचो-नाचो' पर कदम थिरकाए थे। खान स्टार्स के साथ सुपरस्टार राम चरण के इस डांस की झलक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। मगर इसके बाद राम चरण और शाहरुख खान के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आने लगीं। सुपरस्टार राम चरण की पत्नी उपासना कमिनेनी की मेकअप आर्टिस्ट ने शाहरुख खान पर राम चरण का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया था। Also Read - जाह्नवी कपूर को बर्थडे पर मिली साउथ की एक और बड़ी फिल्म, राम चरण संग रोमांस करेंगी एक्ट्रेस

उपासना कमिनेनी की मेकअप आर्टिस्ट ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि स्टेज पर बुलाने के लिए जिस तरह से शाहरुख खान ने सुपरस्टार राम चरण के लिए 'इडली वड़ा' रिमार्क का इस्तेमाल किया। ये उन्हें कतई पसंद नहीं आया। इसके बाद वो वहां से चली गईं। उपासना कमिनेनी की मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि किंग खान जैसे बड़े सितारे की ओर से सामने आता ये बयान खासतौर पर काफी निंदनीय था। इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने सोशल मीडिया की दुनिया में काफी तूल पकड़ा। इन रिपोर्ट्स के बाद ही खबरें सामने आने लगी थीं कि शाहरुख खान से राम चरण काफी नाराज हो गए थे। वो वहां से नाराज होकर चले गए। मगर अब इन रिपोर्ट्स के बीच उपासना कमिनेनी ने कुछ ऐसा किया जिससे लोगों की बोलती बंद हो गई है।

दरअसल, राम चरण की पत्नी उपासना कमिनेनी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अनंत अंबानी के प्री-वेडिंग बैश की तस्वीरें शेयर कीं। इस दौरान उन्होंने राम चरण संग अपनी तस्वीरें साझा की। साथ ही उपासना ने राम चरण के साथ खान स्टार्स की वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। जिसमें वो खान स्टार्स के साथ स्टेज पर नाचो-नाचो पर थिरक रहे थे। इसके साथ ही इस तस्वीर में भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की झलक भी कैद हो गई। इन तस्वीरों को शेयर कर उपासना कमिनेनी ने कैप्शन में लिखा, 'अनंत-राधिका और पूरे अंबानी परिवार को ढेर सारी बधाईं। नीता जी और मुकेश जी की मेहमाननवाजी अतुलनीय थी। शुक्रिया। बेहद अच्छे लोगों के साथ अद्भुत पल बिताए।' उपासना कमिनेनी की ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Upasana Kamineni Konidela (@upasanakaminenikonidela)

शाहरुख खान के साथ खटपट की खबरों के बीच उपासना कमिनेनी की इस पोस्ट ने उन रिपोर्ट्स पर विराम लगा दिया है। जिसमें राम चरण की शाहरुख खान संग नाराजगी की खबरें सामने आ रही थीं। उपासना कमिनेनी इन तस्वीरों में सुपरस्टार राम चरण संग काफी खुश नजर आईं। जबकि, टॉलीवुड सुपरस्टार भी यहां हर पल को एन्जॉय करते दिखे थे। राम चरण की इन तस्वीरों को देख लोगों ने उन्हें 'ग्लोबल स्टार' कहकर पुकारा। जबकि, कई लोग उन्हें बॉलीवुड स्टार्स से भी बेहतर बताते दिखे।