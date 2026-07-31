Yash की वाइफ राधिका पंडित ने शेयर की खास तस्वीर, लोग बोले- 'मंदोदरी के लिए फोटोग्राफर बना रावण'

Radhika Pandit Latest Photo: यश की पत्नी राधिका पंडित ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है. आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन सी तस्वीर दिखाई है.

राधिका पंडित ने फोटो शेयर किया.

साउथ स्टार यश (Yash) इन दिनों फिल्म 'रामायण' (Ramayana) के लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में वह रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और यश के किरदार रावण की झलक देखे को मिली है. फिल्म 'रामायण' में एक्टर के जबरदस्त रोल को देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं और बड़े पर्दे पर उन्हें देखने के लिए बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच यश की पत्नी राधिका पंडित (Radhika Pandit) ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त तस्वीर शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा है. राधिका पंडित की तस्वीर पर यूजर्स जमकर फनी कमेंट कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि यश की पत्नी ने कौन सी तस्वीर शेयर की है.

राधिका पंडित की तस्वीर पर आए फनी कमेंट

राधिका पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने से जुड़े अपडेट शेयर करती रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज की झलक भी फैंस को दिखाती रहती हैं. राधिका पंडित ने अब एक फोटो शेयर की है, जो फैंस का ध्यान खींच रही है. दरअसल, यश की पत्नी ने रावण के पुतले के आगे खड़े होकर फोटो क्लिक करवाई है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, 'अगर आप जानते हैं तो जानते हैं.' राधिका पंडित की इस तस्वीर पर यूजर्स ने मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'क्या रावण ने फोटो क्लिक की है.' एक यूजर ने लिखा है, 'यश की रियल लाइफ मंदोदरी.' एक यूजर ने लिखा है, 'मंदोदरी के लिए फोटोग्राफर बना रावण.' एक यूजर ने लिखा है, 'अगर रामायण में राधिका मंदोदरी का रोल करती तो कैसा होता है.' गौरतलब है कि यश और राधिका पंडित के रिश्ते के बात की करें तो दोनों ने कई साल एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में शादी की थी. दोनों की शादी को एक दशक हो चुका है. यश और राधिका पंडित के दो बच्चे आयरा और यथर्व हैं. ये कपल अक्सर फैमिली फोटोज शेयर करता रहता है.

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फिल्म 'रामायण' दो पार्ट में होगी रिलीज

यश की फिल्म 'रामायण' की बात करें तो वह रावण का किरदार निभाएंगे. वहीं, फिल्म में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, माता सीता के रोल में साई पल्लवी, भगवान हनुमान के रोल में सनी देओल, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे नजर आने वाले हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'रामायण' साल 2026 और साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.