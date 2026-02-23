एयरपोर्ट पर भीड़ में घिरी ये एक्ट्रेस, कार की तरफ लगानी पड़ी दौड़, वीडियो हो रहा वायरल...

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्स अक्सर पब्लिक प्लेस पर स्पॉट होते हैं और उनको देखने के लिए फैंस उतावले नजर आते हैं. जिसके चलते कई बार इन सितारों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है. अब साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi) का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह एयरपोर्ट पर भीड़ के बीच फंस गई. इसके बाद उनको अपनी कार तक जाने के लिए दौड़ना पड़ा. साई पल्लवी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं.
साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
इंस्टाग्राम पर फोकस मीडिया की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि साई पल्लवी एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं. वह लोगों से अपनी कार तक जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं. यहां तक कि वह फोटो लेने के लिए भी कहती हैं और धक्का ना देने की बात कहती हैं. आखिरकार साई पल्लवी को अपनी कार तक जाने के लिए दौड़ना पड़ता है. दिलचस्प बात ये है कि इस घटना के बाद भी एक्ट्रेस के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि स्माइल देखने को मिलती है. साई पल्लवी के वीडियोज वायरल होने पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'किसी को इतना नहीं परेशान नहीं करना चाहिए.' एक यूजर ने लिखा है, 'लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए.' बताते चलें कि इस तरह के सेलिब्रिटीज के भीड़ के फंसने के वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं.
साई पल्लवी की साल 2026 में आने वाली मूवीज
साई पल्लवी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह उनकी फिल्म 'एक दिन' 1 मई को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान नजर आने वाले हैं. वहीं, साई पल्लवी की साल 2026 की मच-अवेटेड मूवी 'रामायण' का बेसब्री का इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म में माता सीता के किरदार नजर आने वाली हैं. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 की दिवाली और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी. फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के रोल में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर दिखाई देने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
