Sarpatta Parambarai के हिंदी रीमेक में होगी Ranveer Singh की एंट्री? Arya ने दिया बड़ा इशारा ! Ranveer Singh is the perfect choice for Sarpatta Parambarai Hindi Remake, says Arya: तमिल फिल्म स्टार आर्या ने हाल ही में अपनी सुपरहिट फिल्म सरपट्टा परंबराई के हिंदी रीमेक को लेकर एक दिलचस्प बात कही है। यहां जानिए एक्टर का बयान।