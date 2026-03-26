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रश्मिका-विजय ने शेयर की वेडिंग की अनसीन फोटोज, फैंस फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी की दे रहें बधाई

साउथ सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शाही शादी को एक महीना पूरा हो चुका है. इस खास मौके पर सेलेब्स ने अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरों का पिटारा खोल दिया है. देखिए उनकी शादी की नई और अनसीन फोटोज…

By: Shreya Pandey  |  Published: March 26, 2026 8:32 PM IST

रश्मिका-विजय ने शेयर की वेडिंग की अनसीन फोटोज, फैंस फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी की दे रहें बधाई
vijay rashmika

बीते महीने 26 फरवरी को जब झीलों की नगरी उदयपुर में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक-दूसरे का हाथ थामा, तो पूरे देश के फैंस खुशी से झूम उठे थे. अब इस पावर कपल की शादी को एक महीना बीत चुका है. इस खास मौके पर रश्मिका और विजय ने अपनी शादी की कुछ ऐसी अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस एक बार फिर उन यादों में खो गए हैं.

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रश्मिका का भावुक मैसेज

शादी की पहले महीने वाली एनिवर्सरी पर रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी टीम और करीबी दोस्तों के साथ कई तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने अपनी ज्वेलरी डिजाइनर और वेडिंग प्लानर्स को फरिश्ता बताते हुए लिखा, "मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि एक महीना इतनी जल्दी बीत गया. शादी करना कभी बहुत दूर की बात लगती थी और अब हमारी शादी को एक महीना हो चुका है. यह सच में हैरान कर देने वाला है. लेकिन इस पूरे सफर में ये महिलाएं मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं रहीं. शादी का फैसला लेने से लेकर आज तक हर कदम पर इन्होंने मेरा साथ दिया. मैं हमेशा इनके लिए दिल से आभारी रहूंगी. ये प्यार अब हमेशा के लिए है, सच में हमेशा वाला.'

विजय देवरकोंडा का आभार

सिर्फ रश्मिका ही नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा ने भी अपनी शादी की टीम को खास अंदाज में धन्यवाद दिया है. उन्होंने लिखा "हम सभी की जिंदगी में कुछ बड़े और खास पल आते हैं. हर किसी को कभी न कभी उन पलों का सामना करना ही पड़ता है और पता भी नहीं चलता कि हम कब उन्हें जीकर आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन अगर उन पलों को सही तरीके से जिया जाए, तो उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और जिंदगी भर खुशी देती हैं. अब जब मैं और रुशी फिर से अपने काम की ओर लौट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुककर उन खास महिलाओं को धन्यवाद दूं, जिन्होंने मेरी और मेरे आसपास के हर इंसान की शादी को इतना खुशियों भरा बना दिया. मैं हमेशा उनके लिए दिल से आभारी रहूंगा.'

उदयपुर की शादी और ग्रैंड रिसेप्शन

बता दें कि रश्मिका और विजय ने 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर के एक शानदार पैलेस में बेहद निजी समारोह में शादी की थी. इस शादी में सिर्फ परिवार और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. हालांकि, बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अपने साथियों के लिए एक शानदार रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी. हल्दी, मेहंदी और संगीत की तस्वीरों ने पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी, और अब इन नई तस्वीरों ने फैंस का दिन बना दिया है.

फैंस का उमड़ा प्यार

जैसे ही इस कपल ने ये तस्वीरें शेयर कीं, कमेंट सेक्शन बधाइयों से भर गया. फैंस 'विजय-रश्मिका' की बॉन्डिंग और उनके सादगी भरे अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं फैंस सेलेब्स को उनकी पहले महीने की एनिवर्सरी पर बधाई भी दे रहें हैं. तस्वीरों में रश्मिका का ब्राइडल ग्लो और विजय की खुशी साफ झलक रही है. वर्कफ्रंट की बात करें तो, शादी के इस छोटे से ब्रेक के बाद अब दोनों सितारे अपनी आगामी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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