विजय देवरकोंडा संग शादी से पहले रश्मिका मंदाना की इस एक्टर संग टूटी थी सगाई, इस कारण से अलग हुए थे दोनों!

Rashmika Mandanna Called Off Her Engagement: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी करने जा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस ने इससे पहले एक एक्टर संग सगाई की थी और तोड़ दी थी.

साउथ सिनेमा के दो चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) जल्द ही शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं. 36 साल के विजय देवरकोंडा और 29 साल की रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की खबरों को कन्फर्म कर दिया है. इस कपल की शादी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय देवरकोंडा के साथ शादी करने से पहले रश्मिका मंदाना ने अपने को-स्टार रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty) के साथ सगाई की थी और दोनों ने इसे तोड़ दिया था. आइए जानते हैं कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की सगाई टूटने की वजह क्या जाती है.

रश्मिका मंदाना ने 13 साल बड़े एक्टर संग की थी सगाई

रश्मिका मंदाना ने साल 2016 में फिल्म 'किरिक पार्टी' में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ साउथ स्टार रक्षित शेट्टी नजर आए थे. इस दौरान दोनों के बीच प्यार पनप गया. साल 2017 में सिर्फ 21 साल की उम्र में रश्मिका मंदाना ने खुद से 13 साल बड़े एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ सगाई कर ली थी. दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन इससे पहले फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई. दरअसल, साल 2018 में रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने सगाई तोड़ दी थी. दोनों ने सगाई टूटने का कारण नहीं बताया है. हालांकि, रिपोर्टस में बताया जाता है कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये फैसला किया था.

रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी ने अपने रिश्ते पर नहीं की बात

रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी से सगाई तोड़ने के बाद साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा को डेट करना शुरू कर दिया. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी कोई बात नहीं की. ये कपल आने वाली 26 फरवरी को उदयपुर में आईटीसी होटल्स के द मेमेंटोज में शादी करने जा रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग ही शामिल होंगे. दोनों की शादी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. फिलहाल, दोनों के तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स की शादी को लेकर काफी खुश हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक साथ कई मूवीज में भी काम किया है और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

