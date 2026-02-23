ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • विजय देवरकोंडा संग शादी से पहले रश्मिका मंदाना की इस एक्टर संग टूटी थी सगाई, इस कारण से अलग हुए थे द...

विजय देवरकोंडा संग शादी से पहले रश्मिका मंदाना की इस एक्टर संग टूटी थी सगाई, इस कारण से अलग हुए थे दोनों!

Rashmika Mandanna Called Off Her Engagement: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी करने जा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस ने इससे पहले एक एक्टर संग सगाई की थी और तोड़ दी थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 23, 2026 2:04 PM IST

विजय देवरकोंडा संग शादी से पहले रश्मिका मंदाना की इस एक्टर संग टूटी थी सगाई, इस कारण से अलग हुए थे दोनों!
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी होने वाली है.

साउथ सिनेमा के दो चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) जल्द ही शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं. 36 साल के विजय देवरकोंडा और 29 साल की रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी की खबरों को कन्फर्म कर दिया है. इस कपल की शादी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजय देवरकोंडा के साथ शादी करने से पहले रश्मिका मंदाना ने अपने को-स्टार रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty) के साथ सगाई की थी और दोनों ने इसे तोड़ दिया था. आइए जानते हैं कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की सगाई टूटने की वजह क्या जाती है.

Also Read
VIROSH Wedding: शादी के लिए उदयपुर पहुंचे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, पैपराजी को देख शर्माईं एक्ट्रेस

रश्मिका मंदाना ने 13 साल बड़े एक्टर संग की थी सगाई

रश्मिका मंदाना ने साल 2016 में फिल्म 'किरिक पार्टी' में काम किया था. इस फिल्म में उनके साथ साउथ स्टार रक्षित शेट्टी नजर आए थे. इस दौरान दोनों के बीच प्यार पनप गया. साल 2017 में सिर्फ 21 साल की उम्र में रश्मिका मंदाना ने खुद से 13 साल बड़े एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ सगाई कर ली थी. दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन इससे पहले फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई. दरअसल, साल 2018 में रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने सगाई तोड़ दी थी. दोनों ने सगाई टूटने का कारण नहीं बताया है. हालांकि, रिपोर्टस में बताया जाता है कि रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी ने अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये फैसला किया था.

Also Read
फाइनली... रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने कंफर्म की शादी, फैंस किया ऐसा पोस्ट हैशटैग से जीत लिया दिल

रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी ने अपने रिश्ते पर नहीं की बात

रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी से सगाई तोड़ने के बाद साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा को डेट करना शुरू कर दिया. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी कोई बात नहीं की. ये कपल आने वाली 26 फरवरी को उदयपुर में आईटीसी होटल्स के द मेमेंटोज में शादी करने जा रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग ही शामिल होंगे. दोनों की शादी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे. फिलहाल, दोनों के तमाम चाहने वाले फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स की शादी को लेकर काफी खुश हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक साथ कई मूवीज में भी काम किया है और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
VIROSH Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का काउंटडाउन शुरू, उदयपुर के लिए निकला कपल; देखें Video

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Rakshit Shetty Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda