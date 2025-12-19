ENG हिन्दी
गुपचुप Rashmika Mandanna ने विजय देवरकोंडा से रचाई शादी, बाराती बने महेश बाबू-प्रभास? कपल की वेडिंग फोटो ने लगाई आग

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wessing Photo Viral: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीरें आई हैं. इन तस्वीरों को देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. आइए आपको फोटो की सच्चाई बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: December 19, 2025 4:14 PM IST

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wessing Photo Viral: रश्मिका मंदाना और विजय देवपकोंडा साउथ इंडस्ट्री के पावर कपल हैं. विजय और रश्मिका काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब दोनों की शादी की चर्चा है. दावा है कि दोनों सगाई कर चुके हैं और शादी की तैयारियां चल रही हैं. फैंस के बीच अब तक कपल की शादी से जुड़ा कोई अपडेट नहीं आया है लेकिन अब रश्मिका और विजय की दो ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर हर किसी के तोते उड़ गए हैं. इस तस्वीर के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि रश्मिका और विजय ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है. आइए आपको इस तस्वीर का सच बताते हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग फोटो ने लगाई आग

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा की दो तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर ही कहा जा रहा है कि कपल ने शादी कर ली है. तस्वीरों में रश्मिका दुल्हन की तरह सजी हुई हैं और विजह दूल्हा बने हुए काफी हैंडसम लग रहे हैं. मजेदार बात ये है कि तस्वीरों में मेहमानों की झलक तक दिखाई है. कपल की शादी में महेश बाबू और प्रभास दोनों की बराती बनकर पहुंचे हैं और इन दोनों तस्वीरों में दोनों ही न्यूली मैरिड कपल के साथ पोज भी दे रहे हैं. एक तस्वीर में कपल के साथ महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर दिखाई दे रहे हैं और दोनों नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहे हैं. दूसरी तस्वीर में कपल के साथ प्रभास नजर आ रहे हैं. उन्हें भी बाराती बनाया गया है.

क्या है वेडिंग फोटो का सच

रश्मिका और विजय देवरकोंडा की ये तस्वीरें बेशक असली लग रही है लेकिन ऐसा नहीं है. ये फोटो AI से बनाई गई है और जिन्हें फैंस भी पहचान गए हैं. हालांकि, फैंस हैरान है कि कपल की असली जैसी तस्वीरें एआई पर बनाई गई है. ऐसे में इन तस्वीरों पर फैंस भर-भरकर रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या बैचलर पार्टी करने गई थीं रश्मिका मंदाना

बता दें कि हाल ही में रश्मिका मंदाना श्रीलंका वेकेशन पर गई थीं. यहां पर एक्ट्रेस ने अपनी गर्लगैंग के साथ जमकर पार्टी की. ऐसे में अब फैंस का कहना है कि रश्मिका श्रीलंका बैचलर पार्टी के लिए गई थी. अब दावा है कि कपल की शादी साल 2026 के फरवरी महीने में होगी. हालांकिस अब तक दोनों की तरफ से रिश्ता कंफर्म नहीं हुआ है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

