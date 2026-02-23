VIROSH Wedding: शादी के लिए उदयपुर पहुंचे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, पैपराजी को देख शर्माईं एक्ट्रेस

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Arrive At The Airport: साउथ स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के लिए उदयपुर पहुंच गए हैं. कपल का वीडियो सामने आ गया है.

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Arrive At The Airport: स्टार कपल रश्मिका मंदान और विजय देवरकोंडा बीते कुछ दिनों से खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं. रश्मिका और विजय जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और कपल ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन को स्पेशल बनाने के लिए उदयपुर को चुना है. रश्मिका और विजय उदयपुर में सात फेरे लेने वाले हैं और कपल अपनी शादी के लिए उदयपुर पहुंच गया है. सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा से जुड़े पल पल के अपडेट आ रहे हैं और अब दोनों का उयदपुर एयरपोर्ट के बाहर से वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस शर्माते हुए नजर आ रही हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयपुर पहुंचे

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) का लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है. दोनों अलग अलग सोमवार की सुबह उदयपुर के लिए रवाना हुए और अब दोनों उदयपुर पहुंच गए हैं. दोनों उदयपुर से बाहर निकलते हुए स्पॉट हुए. इस मौके पर दोनों ही बॉसी लुक में नजर आए. रश्मिका मंदाना ग्रे कलर के ब्रेजर और ट्राउजर में दिखीं और उसके साथ व्हाइट शर्ट कैरी की. रश्मिका ने ब्लैक सनग्लासेस लगाकर अपने लुक को काफी एलिगेंट बनाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रश्मिका एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मुस्कुराती हैं और फिर पैपराजी की तरफ देखकर हाथ जोड़ लेती हैं. एक्ट्रेस का शर्मा अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. दूसरी तरफ विजय देवरकोंडा भी शादी से पहले काफी हैंडसम लगे. वह डेनिम और ब्लैक जैकेट में दिखे. इस मौके पर विजय काफी हैंडसम लगे.

उदयपुर पहुंचने से पहले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रिश्ता किया कंफर्म

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने उदयपुर पहुंचने से पहले अपनी शादी कंफर्म कर दी है. कपल ने पहली बार अपने रिश्त से जुड़ा पोस्ट किया और शादी के बारे में लिख. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'हमारे सबसे प्यारे चाहने वालों, जब हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, जब हमने अपने लिए कुछ भी तय नहीं किया था, तब आप हमारे साथ थे. बहुत सारे प्यार के साथ, आपने हमें एक नाम दिया. आपने हमें ‘VIROSH’ कहा. आज पूरे दिल से हम अपनी इस शुरुआत को आपके नाम करते हैं. हम इसे नाम देना चाहते हैं 'द वेडिंग ऑफ VIROSH'. इतने प्यार से हमें थामे रखने के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे. ढेर सारा प्यार और हग्स!' रश्मिका और विजय का ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

