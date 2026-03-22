रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने थाईलैंड में एंजॉय किया हनीमून, पति की बाहों में नजर आईं एक्ट्रेस...

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Honeymoon Photo: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने बीते महीने फरवरी में शादी की थी. इस कपल की हनीमून की एक फोटो वायरल हो रही है.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की थी. इस कपल की शादी में परिवार के सदस्य और करीबी लोग ही शामिल हुए थे. दोनों स्टार्स ने 4 मार्च को हैदराबाद में वेडिंग रिसेप्शन दिया था, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज ने शिरकत की थी. शादी के बाद से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसको लेकर बताया जा रहा ये कपल के हनीमून के दौरान की है. हालांकि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तरफ से अभी हनीमून की कोई तस्वीर शेयर नहीं की गई है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीर हुई वायरल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया है. इसमें कपल की एक तस्वीर है और इसे उनके हनीमून का बताया जा रहा है. इस पोस्ट के मुताबिक,रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा हनीमून के लिए थाईलैंड के कोह समुई गए थे. यहां पर ये कपल एक विला में रहा और वहां से एक फोटो सामने आई है, जिसमें दोनों एक-दूसरे की बाहों में कोजी होते हुए नजर आ रहे हैं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की इस प्यारी तस्वीर पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक छोटी फैन को अपने घर पर बुलाया था और खाना खिलाया था. दरअसल, इस छोटी फैन की शिकायत की की दोनों ने उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया था. इस तरह से रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने छोटी फैन की शिकायत दूर किया.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से कर रहे थे डेटिंग

गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक-दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे. दोनों अक्सर साथ में नजर आते थे. हालांकि, दोनों स्टार्स ने कभी अपने रिश्तो को लेकर बात नहीं. साल 2026 की फरवरी में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी करके अपने रिश्ते को नाम दे दिया. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना ने साल 2027 में एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ सगाई की थी लेकिन दोनों की बात शादी तक नहीं पहुंच पाई थी. रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की एक साल बाद ही सगाई टूट गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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