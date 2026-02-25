ENG हिन्दी
200 लोगों के सामने हुआ था Rashmika Mandanna और विजय देवरकोंडा का पहला KISS, रोमांस देख फट गई थीं लोगों की आंखें

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda First Kiss: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन फैंस के बीच रश्मिका और विजय की पहले किस की स्टोरी भी सामने आ गई है.

By: Kavita  |  Published: February 25, 2026 9:56 AM IST

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda First Kiss: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कपल उदयपुर में अपनी शादी की रस्मों को एन्जॉय कर रहा है और 26 फरवरी को रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे. सोशल मीडिया पर सिर्फ इस कपल की चर्चा हो रही है. कोई उनकी लव स्टोरी की बात कर रहा है तो कोई उनकी फिल्मों के बारे में जान रहा है लेकिन आज हम आपको रश्मिका और विजय के पहले किस के बारे में बताते हैं, जो 200 लोगों के सामने हुआ था. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरोंकाड का पहला किसिंग सीन

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) साथ में फिल्म गीता गोविंदम में दिखे थे. ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में रश्मिका और विजय का किसिंग सीन था. ये रश्मिका का पहला ऑनस्क्रीन किसिंग सीन था, जिसके लिए एक्ट्रेस काफी ज्यादा नर्वस थीं. इस बारे में खुद रश्मिका मंदाना ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी. अपने पहले किसिंग सीन के बारे में बात करते हुए रश्मिका ने बताया था कि उन्होंने इस सीन को 200 लोगों के सामने किया था. उनके और विजय दोनों के लिए ये सीन करना काफी ज्यादा अजीब हो रहा था.

रश्मिका मंदाना ने पहली बार विजय को कब किया किस

रश्मिका मंदाना ने कहा था, 'मैंने पहली बार फिल्म गीता गोविंदम में ऑनस्क्रीन किसिंग सीन किया. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. मेरे लिए किस एक पर्सनल चीज है. ये बहुत ही इंटीमेट है. इसे 200 लोगो देख रहे थे. मुझे लगा कैसे इस सीन को किया जाएगा? मुझे लगता है कि विजय भी ये सब ही सोच रहे होंगे. वो भी बहुत नर्वस थे. हम दोनों ही सोच रहे थे कि ये सब कैसे होगा. ये चीजें टेक्निकल हैं. डिपेंड भी करता है कि आप किसके साथ कर रहे हो. अगर आप नहीं चाहते तो मत करो. गीता गोविंदम में हम मैरिड कपल थे तो शादी के बाद जो मन करे करो.'

पारंपरिक अंदाज में होगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी

बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी लग्जरी होटल 'मोमेंटोस एकाया में हो रही है. शादी में परिवार के लोगों के अलावा सिर्फ कुछ करीबी लोग हैं और इनके लिए भी कपल ने शाही अंदाज में हर चीज को करवाया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल की शादी को काफी पारंपरिक रखा गया है. हर रीति रिवाज को ध्यान में रखकर रश्मिका और विजय दो बार शादी करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी .

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

