Virosh Wedding: तेलुगु के बाद रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की हुई 'योद्धा शादी', सास से मिली साड़ी पहन दुल्हन बनीं एक्ट्रेस

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पति पत्नी बन गए हैं. पहले कपल ने तेलुगु रीति रिवाज से शादी की और अब कोडवा परंपरा के अनुसार भी शादी कर ली है.

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding: साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है. कपल ने सीक्रेटली पहले अपना रिश्ता चलाया और शादी की तैयारियां भी दुनिया की नजरों से छुपकर कर ली. कपल ने अपनी शादी को भी एकदम प्राइवेट बनाकर रखा है. रश्मिका और विजय की शादी की रस्में उदयपुर के द मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स में बीते दो दिन से चल रही है. 27 फरवरी यानी आज सुबह कपल ने तेलुगु रीति रिवाज से शादी की और अब कपल की कोडवा रीति रिवाज से भी शादी हो गई है, जिसके योद्धा शादी भी कहा जाता है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हुई शादी

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोडा (Vijay Deverakonda) ऑफिशियल पति पत्नी बन गए हैं. कपल ने तेलुगु रीति रिवाज के बाद कोडवा रीति रिवाज में शादी कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कोडवा शादी का मुहूर्त 4.30 बजे से 5.00 बजे तक था और इस आधे घंटे में शादी की हर रस्म को काफी बारीकी के साथ फॉलो किया है. इस शो में रश्मिका मंदाना ने अपनी सास से मिली हुई साड़ी पहनी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कोडवा शादी में साड़ी लाल और सफेद रंग की दुल्हन पहनती है और भारी भरकम गोल्ड की ज्वेलरी से अपना लुक कंप्लीट करती है. दावा है कि रश्मिका भी इसी तरह दुल्हन बनी होंगी, जिसमें वह काफी सुंदर लगेंगी.

कपल की नहीं आईं एक भी वेडिंग फोटो

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने वेडिंग वेन्यू की सिक्योरिटी को काफी टाइट रखा है और इसी वजह से पैपराजी को वेन्यू में जाने की अनुमति नहीं मिली है. इतना ही नहीं, शादी में शामिल हुए गेस्ट को फोन इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं है. इसी वजह से अब तक कपल की कोई फोटो सामने नहीं आई है. सिर्फ कुछ सेलेब्स ने अपना लुक जरूर शेयर किया है और रश्मिका की संगीत सेरेमनी की एक फोटो वायरल हुई है. इसके अलावा, फैंस अब कपल की वेडिंग फोटोज का इंतजार कर रहे हैं. दावा है कि शादी खत्म होने के कुछ घंटे के अंदर ही रश्मिका और विजय अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर देंगे. पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि शादी की तस्वीरें दोपहर 3 बजे तक सामने आ सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में अबफैंस के पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

