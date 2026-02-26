ENG हिन्दी
Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की दूसरी शादी कोडवा रीति रिवाज से हुई. इस शादी में न तो पंडित होंगे और ना ही रश्मिका और विजय सात फेरे लेंगे. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं

By: Kavita  |  Published: February 26, 2026 5:22 PM IST

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की दूसरी शादी में नहीं होंगे 7 फेरे, ना होगा पंडित; कैसे होगी कोडवा रिवाज वाली 'योद्धा वेडिंग'?

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध गए हैं. कपल ने गुरुवार यानी 26 फरवरी को सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर तेलुगु रीति रिवाज से शादी की और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की. अब तक रश्मिका और विजय की वेडिंग फोटोज सामने नहीं आई हैं. फैंस सोशल मीडिया पर निगाहें टिकाए कपल की खूबसूरत फोटोज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रश्मिका और विजय अपनी दूसरी शादी में बिजी हैं. कपल तेलुगु रीति रिलाज के बाद कोडवा परंपरा के अनुसार शादी करने वाले हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शादी में न तो पंडित होंगे और ना ही रश्मिका और विजय सात फेरे लेंगे. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

शादी में नहीं होता कोई पुजारी या ब्राह्मण

शादियों में पुजारी या ब्राह्माण बहुत जरूरी है. सारे रीति रिवाज और मंडप की विधियां पंडित ही दूल्हा दुल्हन से करवाते हैं लेकिन कोडवा शादी में पंडित या पुजारी रस्मों को नहीं करवाते. यहां पर परिवार के बुजुर्ग ही शादी का संचालन करते हैं. पवित्र दीपक को साक्षी मानकर पूर्वजों का आशीर्वाद लिया जाता है. दीपक पर कावेरी अम्मा की तस्वीर होती है.

दो दिनों तक चलती है कोडवा शादी

कोडवा शादी की रस्में दो दिनों तक चलती है. पहले दिन बाले केतुवा (केले के तनों को काटना, जो ताकत को दर्शाता है) और पूर्वजों को याद करना होता है. दूसरे दिन दंपति मुहूर्त और नीर एडपो/गंगा पूजे जैसी रस्में होती है. इस में दुल्हन कुएं से पानी लाती हैं.

नहीं होती दहेज प्रथा

कोडवा शादी की सबसे खास बात ये है कि यहां पर दहेज की प्रथा नहीं होती. इस शादी में न तो दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है. शादी का खर्चा भी दोनों पक्ष के लोग बांट लेते हैं, जो सामनता और स्वाभिमान दिखाता है.

खास होती है दुल्हन की पारंपरिक वेशभूषा

शादी में दुल्हन का लुक सबसे ज्यादा खास होता है. यहां पर दुल्हन पीछे से प्लेट वाली साड़ी पहनती है, जो योद्धा विरासत और कावेरी नदी की कथा से जुड़ी है. साड़ी लाल और सफेद रंग की होती है और इसके साथ भारी भारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है.

शादी में खास होते हैं पूर्वज और कावेरी अम्मा

कोडवा शादी में पूर्वज और कावेरी अम्मा का खास महत्व होता है. कपल शादी में पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और कावेरी अम्मा की प्रार्थना करते हैं. इस शादी में खाना मांसाहारी होता है और पारंपरिक बैंड के साथ सभी इसका आनंत लेते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...