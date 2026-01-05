ENG हिन्दी
Video: एक साथ नजर आए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, लोग बोले- 'मास्क लगाने से...'

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Video: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर कहा जाता है कि वह दोनों काफी समय से डेट कर रहे हैं. दोनों स्टार्स एक बार एक साथ नजर आए.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 5, 2026 3:28 PM IST

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. दोनों ने सिनेमा की दुनिया में अच्छा नाम कमाया है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. यहां तक कि दोनों की शादी की डेट भी सामने आ चुकी है. हालांकि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. इसी बीच दोनों साथ में नजर आए और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वीडियो वायरल

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सोमवार को एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एयरपोर्ट पर साथ में नजर आए. दोनों स्टार्स ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और अलग-अलग चलते दिखाई दिए. दोनों के देखते ही पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद दिया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, तमाम लोगों ने दोनों के मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'मास्क लगाने से क्या होगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों कितने चालक बन रहे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों साथ-साथ में क्यों नहीं चल रहे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों शादी कर रहे हैं.'

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी में कर सकते हैं शादी

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा के रिश्ते में होने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं. पिछले साल 2025 में दोनों की सगाई की खबरें सामने आई थीं. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा साल 2026 की फरवरी में शादी कर सकते हैं. हालांकि, दोनों की तरह से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पिछली बार फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में नजर आई थीं तो एक्टर 'द किंगडम' में दिखाई दी थीं. दोनों स्टार्स के पास कई प्रोजेक्ट हैं और उनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
