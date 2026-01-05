Video: एक साथ नजर आए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, लोग बोले- 'मास्क लगाने से...'...

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Video: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर कहा जाता है कि वह दोनों काफी समय से डेट कर रहे हैं. दोनों स्टार्स एक बार एक साथ नजर आए.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. दोनों ने सिनेमा की दुनिया में अच्छा नाम कमाया है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. यहां तक कि दोनों की शादी की डेट भी सामने आ चुकी है. हालांकि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. इसी बीच दोनों साथ में नजर आए और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वीडियो वायरल

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सोमवार को एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एयरपोर्ट पर साथ में नजर आए. दोनों स्टार्स ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और अलग-अलग चलते दिखाई दिए. दोनों के देखते ही पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद दिया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, तमाम लोगों ने दोनों के मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'मास्क लगाने से क्या होगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों कितने चालक बन रहे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों साथ-साथ में क्यों नहीं चल रहे हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'दोनों शादी कर रहे हैं.'

TRENDING NOW

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी में कर सकते हैं शादी

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा के रिश्ते में होने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं. पिछले साल 2025 में दोनों की सगाई की खबरें सामने आई थीं. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा साल 2026 की फरवरी में शादी कर सकते हैं. हालांकि, दोनों की तरह से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पिछली बार फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में नजर आई थीं तो एक्टर 'द किंगडम' में दिखाई दी थीं. दोनों स्टार्स के पास कई प्रोजेक्ट हैं और उनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more