रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का वेडिंग कार्ड हुआ लीक, डेट और वेन्यू का हुआ खुलासा?

Rashmika And Vijay Wedding Card: साउथ स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड ऑनलाइन लीक होने का दावा किया जा रहा है. इसमें डेट औ वेन्यू का खुलासा हो गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 16, 2026 4:25 PM IST

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चर्चित कपल रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं कि दोनों शादी करने जा रहे हैं. हालांकि, दोनों स्टार्स ने अपनी शादी को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, जिससे उनकी वेडिंग डेट की जानकारी हो सके. इसी बीच रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड लीक होने का दावा किया जा रहा है. इस कार्ड में शादी की तारीख के साथ ही रिस्पेशन की डेट और वेन्यू का खुलासा भी हो गया है. आइए जानते हैं कि इस कार्ड में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर क्या जानकारी सामने आई है.

रश्मिका-विजय के वेडिंग कार्ड वायरल होने का किया जा रहा दावा

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के नाम पर एक शादी का कार्ड सामने आया है. इसमें दावा किया जा रहा है कि ये दोनों 26 फरवरी को शादी करेंगे. ये समारोह छोटा होगा और इसमें परिवार के सदस्य और करीबी लोग ही शामिल होंगे. इसके अलावा बताया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का हैदराबाद में 4 मार्च को शाम 7 बजे से रिसेप्शन होगा. दोनों के रिस्पेशन का वेन्यू ताज कृष्णा, बंजारा हिल्स हैदराबाद है. ऑनलाइन वायरल हो रहे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के वेडिंग कार्ड पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. वहीं, कहा जा रहा है कि इस कपल की रिसेप्शन में बॉलीवुड से लेकर साउथ और अन्य फील्ड की कई सेलिब्रिटीज शामिल हो सकते हैं.

