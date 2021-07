Rashmika Mandanna से रेस में पिछड़े Vijay Deverakonda-Samantha Akkineni, बना डाला ये रिकॉर्ड

Rashmika Mandanna beats Vijay Deverakonda and Samantha Akkineni in this record: साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) नेशनल क्रश बन चुकी हैं। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने किरिक पार्टी से फिल्मों की दुनिया में एंट्री ली थी। उनकी पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अदाकारा को कर्नाटक क्रश का टैग मिल गया। इसके बाद फिल्म अदाकारा ने तेलुगु और तमिल फिल्मों की दुनिया का रुख किया जहां अदाकारा को वही सफलता मिली। रश्मिका मंदाना ने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी सुपरहिट फिल्में दी। अब रश्मिका मंदाना बॉलीवुड का रुख कर चुकी हैं। Also Read - Samantha Akkineni और Rashmika Mandanna ही नहीं, बच्चों की तरह पैट डॉग्स से खेलते हैं ये साउथ सितारे, देखें क्यूट Videos

बॉलीवुड में एंट्री करते ही रश्मिका मंदाना को नेशनल क्रश का टैग मिल गया। एक्ट्रेस की हंसी और क्यूट एक्सप्रेशन्स लोगों का दिल जीत लेते हैं। आलम ये है कि अदाकार बड़े-बडे़ सितारों को टक्कर देने लगी है। अब हाल ही में अदाकारा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए टॉलीवुड स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) को भी पछाड़ दिया है। Also Read - Top 10 South Indian Actresses By Ormax Media: Samantha Akkineni बनी NO.1, Tamannaah Bhatia ने चटाई Rashmika Mandanna को धूल

रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम पर 19 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। जो उनके साथी को-स्टार्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा है। दिलचस्प बात ये है कि अदाकारा ने इस मामले में अदाकारा सामंथा अक्किनेनी और विजय देवरकोंडा को भी पछाड़ दिया है। सामंथा अक्किनेनी को इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन लोग फॉलो करते हैं जबकि विजय देवरकोंडा के कुल 12 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं। इन दोनों सितारों से रश्मिका मंदाना काफी आगे निकल आई हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में साउथ सुपरस्टार राम चरण और अल्लू अर्जुन भी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से पीछे हैं।

रश्मिका मंदाना के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो जल्दी ही अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गुडबाय में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म मिशन मजनू भी है। जबकि एक्ट्रेस अल्लू अर्जुन स्टारर अपनी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा को लेकर भी लगातार बिजी है। Also Read - डॉगी ऑरा को गोद में उठाए इठलाती जिम पहुंची Rashmika Mandanna, फैंस के दिमाग में ठनका ये सवाल !!