विजय देवरकोंडा संग सात फेरे लेंगी रश्मिका मंदाना? एक्ट्रेस ने शादी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी...

Rashmika Mandanna On Wedding Rumours: मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा के साथ शादी की लेकर खबरों का बाजार गर्म था. अब एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्शन दिया है.

साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) लगातार खबरों में बन हुए हैं. इसके पीछे उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि दोनों की शादी की चर्चाएं तेजी से फैल रही हैं. बीते दिनों एक बताया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 2 फरवरी को शादी करने वाले हैं. उनके शादी के फंक्शन के लिए उदयपुर पैलेस में तैयारियां हो गई हैं. इसके बाद दोनों स्टार्स के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. इन सब खबरों के बीच एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

रश्मिका मंदाना ने शादी की खबरों का किया खंडन

'बॉलीवुड हंगामा' की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ शादी की खबरों पर रिएक्शन दिया है. रिपोर्ट में बताया गया कि एक्ट्रेस ने उनके रिपोर्ट से बात करते हुए कहा कि शादी की खबरों का खंडन किया है. इस तरह से लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी नहीं करने वाले हैं. इसी बीच दोनों स्टार्स की शादी की नई डेट सामने आ गई है. इसमें बताया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी ये दोनों स्टार्स इस डेट पर शादी करते हैं या नहीं. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की 2 फरवरी की शादी की डेट गलत निकलने पर लोगों को अब भरोसा नहीं हो रहा है कि दोनों 26 फरवरी को शादी करेंगे.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की थी खबरें

बताते चलें कि साल 2025 में रिपोर्ट्स में बताया गया था कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक प्राइवेट सेरेमनी में इंगेजमेंट कर ली है. हालांकि, दोनों स्टार्स ने आज तक अपने सगाई और शादी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना ने साल 2017 में एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ सगाई की थी लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला और साल 2018 में ही उनकी सगाई टूट गई थी. रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की सगाई टूटने का कारण बताया जाता है कि एक्ट्रेस अपने करियर पर फोकस करना चाहती थीं लेकिन एक्टर इस बात के खिलाफ थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

