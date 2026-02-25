Rashmika Mandanna Education: कितनी पढ़ी लिखी हैं रश्मिका मंदाना? एक्ट्रेस न बनतीं तो किस फील्ड में तहलका मचातीं

Rashmika Mandanna Education: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना कितनी पढ़ी लिखी हैं? अगर वह एक्ट्रेस न होतीं तो क्या करतीं? इस सवाल का जवाब कम ही फैंस जानते हैं. आइए आपको एक्ट्रेस की एजुकेशन के बारे में बताते हैं.

Rashmika Mandanna Education: सुपरहिट एक्ट्रेस और नेशनल क्रश रह चुकी रश्मिका मंदाना टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. रश्मिका मंदाना अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है. कपल की शादी की रस्में उदयपुर के होटल 'मोमेंटोस एकाया' में चल रही है. इन दिनों फैंस रश्मिका और विजय से जुड़ी हर बात जानने में लगे हैं. सोशल मीडिया पर कपल से जुडे़ कई तरह के सवाल सर्च किए जा रहे हैं, जिसमें इनकी एजुकेशन भी हैं. रश्मिका मंदाना कितनी पढ़ी लिखी हैं? ये बात कम ही फैंस जानते हैं. आइए आपको आज हम आपको एक्ट्रेस की एजुकेशन और ड्रीम के बारे में बताते हैं.

रश्मिका मंदाना की एजुकेशन

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) एक्टिंग में कमाल दिखा रही हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई, कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल में हुई है. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एमएस रामाय्या कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से डिग्री हासिल की थी. इसके अलावा, रश्मिका ने अंग्रेजी साहित्य, पत्रकारिता और मनोविज्ञान में डिग्री हासिल की. इस डिग्री से तय है कि वह पत्रकारिता के क्षेत्र में आसानी से कदम रख सकती थी और अंग्रेजी साहित्य या फिर टीचिंग में भी जा सकती थीं, लेकिन वह एक्टिंग की फील्ड में आईं और छा गईं. वह साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी शानदार काम कर रही हैं.

बन चुकी हैं नेशनल क्रश

बता दें कि रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश भी रह चुकी है. साल 2020 में उन्हें नेशनल क्रश ऑफ इंडिया का टैग मिला. रश्मिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह एक इवेंट में सीट पर बैठी हुई थीं और किसी को आंख मार रही थीं. रश्मिका का अंदाज फैंस को काफी पसंद आया था. इसके बाद रश्मिका का स्टेज वाला वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह विजय देवरकोंडा की तरह चलती दिखीं. इन दोनों वीडियोज ने फैंस को रश्मिका का दीवाना बना दिया था. रश्मिका के ये दोनों वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर सामने आ जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफहिंदी.

रश्मिका मंदाना की फिल्में

रश्मिका मंदाना ने कई फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में पुष्पा द राइज और एनिमल जैसी फिल्मों ने खास पहचान दिलाई है. ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थीं. इसके अलावा, एक्ट्रेस ने गीता गोविंदम, सरिलरु नीकेवरु, सीता रमम, वारिसु और डियर कॉमरेड जैसी फिल्में की है.

Read more