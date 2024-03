Rashmika Mandanna gives hint to date Vijay Deverakonda: फिल्मी दुनिया में लिंकअप और हुकअप्स होना कोई नई बात नहीं हैं। अक्सर फिल्मी सितारों के साथ काम करते-करते प्यार में पड़ने की खबरें सामने आती रहती हैं। लंबे वक्त से साउथ फिल्म एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और तेलुगु फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा के बीच डेटिंग रयूमर्स जारी हैं। इन खबरों पर दोनों ही सितारों ने कभी रिएक्ट नहीं किया। फिल्म स्टार्स ने इन रिपोर्ट्स का न तो खंडन ही किया है और न ही इन्हें कंफर्म किया है। इस बीच ये स्टार कपल जरूर अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। जिसमें दोनों की तस्वीरें कई बार इनके साथ होने का इशारा देती रही हैं। Also Read - Kubera: धनुष की 'कुबेरा' में नजर आएंगे ये धांसू स्टार्स, फर्स्ट लुक पोस्टर देख खुशी से झूमे फैंस

अब कुछ दिनों पहले ही अदाकारा रश्मिका मंदाना ने वुमेन्स डे पर अपनी एक क्यूट तस्वीर फैंस के साथ शेयर की थी। इस तस्वीर ने एक्ट्रेस के फैंस का खूब ध्यान खींचा। अदाकारा रश्मिका मंदाना की इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने इसे विजय देवरकोंडा से कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। यहां देखें एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की वायरल हुई तस्वीर।

View this post on Instagram A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

रश्मिका मंदाना ने चुराई विजय देवरकोंडा की कैप

अदाकारा रश्मिका मंदाना की ये तस्वीर देख लोगों ने इस कैप को विजय देवरकोंडा की कैप से जोडऩा शुरू कर दिया है। कई लोगों ने इस तस्वीर पर कमेंट कर लिखा, 'ये टोपी विजय देवरकोंडा की है न' तो एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'विजु की पिंक कैप मेरी रशि के सिर पर' लोगों के ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं।

विजय देवरकोंडा ने पहनी थी हूबहू ऐसी ही कैप

अदाकारा रश्मिका मंदाना से पहले विजय देवरकोंडा ने ऐसी ही कैप पहनी थी। एक्टर ने ये कैप अपने क्लोदिंग ब्रैंड को प्रमोट करने के लिए पहनी थी। जिसकी झलक आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

तो क्या वाकई एक दूसरे को डेट कर रहा है कपल?

दिलचस्प बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये स्टार कपल एक दूसरे संग ट्विनिंग करता दिखा है। कई दफा दोनों ही सितारे अपने राउडी ब्रैंड की सेम टू सेम ड्रेसेस पहनते दिखे हैं। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं। जिसके बाद अक्सर इन दोनों सितारों की डेटिंग न्यूज खबरों में छाई रहती हैं।