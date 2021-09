Rashmika Mandanna ने Pushpa के लिए फिर कसी कमर, Allu Arjun को धूल चटाने की है तैयारी

Rashmika Mandanna gears up for Allu Arjun's Pushpa: साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों बैक टू बैक कई फिल्मों में बिजी हैं। एक्ट्रेस ने कुछ दिनों पहले ही अपनी हिंदी फिल्मों गुड बाय और मिशन मजनू की शूटिंग पूरी तरह से खत्म की है। जिसकी वजह से बीते दिनों कर्नाटक ब्यूटी मुंबई में थी। इन फिल्मों से फ्री होकर अब एक्ट्रेस हैदराबाद वापस चली गई हैं। हैदराबाद पहुंचते ही रश्मिका मंदाना अपनी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म पुष्पा (Pushpa) को लेकर बिजी हो गई हैं। इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट इंस्टाग्राम के जरिए शेयर की है। Also Read - Shah Rukh Khan के साथ बनेगी किस हीरोइन की जोड़ी? Atlee की फिल्म के लिए इन 5 हीरोइनों में लगी रेस !!

एक्ट्रेस ने इंस्टास्टोरी पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर लिखा है, ‘पुष्पा के लिए रिहर्सल कुछ ऐसे हो रही है।’ इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक डांसिंग इमोजी भी पोस्ट की है। इस तस्वीर में एक्ट्रेस एक बड़े से हॉल में दिखाई दे रही है। जिससे लगता है कि नेशनल क्रश का टैग हासिल कर चुकी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फिल्म पुष्पा के गाने की शूटिंग के लिए डांस रिहर्सल शुरू कर चुकी है। रश्मिका मंदाना की ये पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

इस फिल्म में पहली बार दर्शकों को रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की जोड़ी दर्शकों को ऑन स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को तेलुगु फिल्म निर्देशक सुकुमार बना रहे हैं। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के अलावा विलेन के रोल में फहाद फासिल नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात ये है कि खुद फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन एक बेहतरीन डांसर हैं। उनकी फिल्मों के डांसिंग स्टेप्स दर्शकों में खूब चर्चा बटोरते हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को डांस के मैदान में धूल चटाने की तैयारी में जुट गई हैं। तो क्या आप अल्लू अर्जुन और कर्नाटक स्टार रश्मिका मंदाना की जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।