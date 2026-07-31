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शूटिंग के दौरान रश्मिका मंदाना को लगी गंभीर चोट, डॉक्टर ने दी 6 सप्ताह बेड रेस्ट की सलाह

Rashmika Mandanna Injured: पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के फैंस के लिए बुरी खबर है. दरअसल, वह शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है.

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By: Shashikant Mishra | Published: July 31, 2026 10:04 PM IST
शूटिंग के दौरान रश्मिका मंदाना को लगी गंभीर चोट, डॉक्टर ने दी 6 सप्ताह बेड रेस्ट की सलाह

रश्मिका मंदाना के हिप में चोट लगी है.

साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिव एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. रश्मिका मंदाना की पाइपलाइन में कई मूवीज हैं. वह अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच रश्मिका मंदाना को लेकर बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, वह शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. रश्मिका मंदाना के फैंस इस खबर के बाद चिंतित हो गए हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस को कैसे और कहां चोट लगी है.

रश्मिका मंदाना को डांस प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म 'मैसा' की शूटिंग में व्यस्त हैं. वह इस फिल्म के डांस सीक्वेंस की प्रैक्टिस कर रही थीं. रश्मिका मंदाना एक कोरियोग्राफर के साथ इस डांस सीक्वेंस का बीते कुछ दिनों से रिहर्सल कर रही थीं. 31 जुलाई को डांस प्रैक्टिंस के दौरान पैर फिसलने के कारण उनके कूल्हे में गंभीर चोट लग गई. दरअसल, रश्मिका मंदाना के कूल्हे की हड्डी में फैक्चर हो गया और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. एक्ट्रेस की हालत ये थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थीं. अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक्स-रे और स्कैन करके बताया कि गंभीर चोट लगी है. बताया जा रहा है कि जांग की मांसपेशी की हड्डी जोड़ने वाली नस (टेंडन) पूरी तरह से अलग हो गई है. डॉक्टर्स ने रश्मिका मंदाना को कम से कम 6 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट बताया है. इसके साथ ही कहा है कि वह फिजियोथेरेपी और थेरेपी लेती रहें.

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रश्मिका मंदाना से पहले इन साउथ सितारों को लगी चोट

रश्मिका मंदाना के चोट लगने की खबर सुनकर उनके फैंस परेशान हो गए और अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना से पहले हाल ही में साउथ के कई स्टार्स को चोट लगी है. जूनियर एनटीआर, राम चरण, बालाकृष्णा नन्दमूरि को भी बीते दिनों चोट लगी है. इस तरह से साउथ सिनेमा के सितारों को चोट लगने की लगातार खबरें आ रही हैं. रश्मिका मंदाना के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह बीत दिनों फिल्म 'कॉकटेल 2' में नजर आई थीं. अब रश्मिका मंदाना फिल्म 'मैसा' और फिल्म 'राणाबाली' में काम करते दिखाई देंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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