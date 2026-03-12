रश्मिका मंदाना की मां और रक्षित शेट्टी के ऑडियो लीक से मचा बवाल, एक्ट्रेस को कानूनी कदम उठाने पर क्यों होना पड़ा मजबूर?

Rashmika Mandanna ने हाल ही में ऑनलाइन लीक हो रही एक ऑडियो क्लिप पर अपनी कड़ा रिएक्शन दिया है. साथ ही एक्ट्रेस ने कानूनी कार्रवाई की बात भी की है.

Rashmika Mandanna: नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी शादी के फेज में हैं और एक के बाद एक फैंस के साथ अपनी वेडिंग की अनदेखी तस्वीरें और वीडियोज साझा कर रही हैं. एक्ट्रेस शादी के बाद काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं, लेकिन इस बीच रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna News) का अतीत उनके सामने आकर खड़ा हो गया, ऐसे में शादी की सुर्खियों के बीच अब वो इस नए मामले को लेकर चर्चा में आ गई हैं. ये बात उनकी मां और उनके एक्स बॉयफ्रेंड और एक्टर रक्षित शेट्टी (Rakshit Shetty) से जुड़ा है, जिसे लेकर रश्मिका का गुस्सा इतना ज्यादा भड़क उठा कि, उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली है.

क्या है मामला?

दरअसल, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बीच एक्ट्रेस की मां सुमन मंदाना का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसपर अब रश्मिका ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. इस ऑडियो में रश्मिका की मां उनके एक्स बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी से कथित तौर पर मेंटल हैरेसमेंट पर बात कर रही हैं, जब रश्मिका और रक्षित की सगाई हुई थी. जिसपर अब एक्ट्रेस ने इंफ्लुएंसर्स को जमकर लताड़ लगाते हुए लीगल एक्शन की बात की है.

'मेरे खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया गया'

रश्मिका मंदाना ने 12 मार्च 2026, गुरुवार को अपनी इंस्टास्टोरी पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इंफ्लुएंसर्स को जमकर लताड़ते हुए लीगल एक्शन की बात कही है. उन्होंने लिखा, 'मेरे उन प्यारे लोगों के लिए जो इस सफर मे मेरे साथ रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो इस मामले से जुड़े हैं, पिछले 8 सालों से मेरे खिलाफ सोशल मीडिया और मीडिया के एक हिस्से द्वारा गलत जानकारी फैलाने और मुझे परेशान करने का कैम्पेन चलाया जा रहा है. मैंने देखा है कि, कैसे मेरी बातें मेरे नाम से फैलाई गईं जो मैंने कभी कही ही नहीं और सिर्फ व्यूज और रीच के लिए नफरत को बढ़ावा दिया गया.'

'24 घंटे में हद हुई पार'

उन्होंने आगे लिखा, 'इन सब चीजों से मुझे बहुत दुख और चोट पहुंची, लेकिन फिर भी मैं चुप रही. मैंने मान लिया था कि, पब्लिक लाइफ में रहने की वजह से कभी-कभी बिना बात के ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी हैं.' दरअसल, रश्मिका मंदाना का कहना है कि, ये ऑडियो जानबूझकर विवाद खड़ा करने के लिए शेयर किया जा रहा है.

रश्मिका मंदाना ने जताई नाराजगी

रश्मिका ने आगे कहा, 'लगभग 8 साल पुरानी एक प्राइवेट बातचीत को बिना किसी की परमिशन के रिकॉर्ड किया गया और अब उसे सर्कुलेट किया जा रहा है. उस बातचीत के एक छोटे से हिस्से को जानबूझकर रिफ्रेंस से हटाकर प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो सके और यह सब ठीक उसी समय किया जा रहा है, जब मेरी पर्सनल लाइफ में नए और अच्छे बदलाव आए हैं.' एक्ट्रेस ने आगे नाराजगी जताते हुए पूछा, 'लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं? ऐसा करके उन्होंने मेरे परिवार और उन लोगों को भी बीच में घसीट लिया है, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. यह किसी की प्राइवेसी का सरेआम उल्लंघन है.'

24 घंटे का दिया अल्टीमेट

रश्मिका ने अपनी पोस्ट में साफ चेतावनी देते हुए कहा, 'पिछले 8 सालों से जब तक हमले सिर्फ मुझपर थे, मैं चुप रही, लेकिन आज जब दूसरों को इसमें घसीटा जा रहा है, तो मैं चुप नहीं रह सकती. मैं अब एक लक्ष्मण रेखा खींच रही हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं जो इस कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, कि वो इसे तुरंत हटा दें. आपके पास इस बयान के बाद से 24 घंटे का समय है. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कल से उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे. यह कदम उठाना मेरे लिए जरूरी हो गया है.'

कब और कहां हुई थी रक्षित और रश्मिका की मुलाकात?

आपको बता दें कि, रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की मुलाकात पहली बार साल 2016 में आई फिल्म 'किरिक पार्टी' के सेट पर हुई थी और इसी दौरान वो दोनों करीब आए और साल 2017 में उनकी सगाई भी हो गई थी. लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और साल 2018 में दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया. वहीं अब रश्मिका मंदाना की शादी के तुरंत बाद उस पुराने मामले को फिर से तूल देते हुए एक्ट्रेस की मां और रक्षित शेट्टी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो लीक कर दिया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

