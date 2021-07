Ram Charan स्टारर Shankar की फिल्म के लिए इन दो हसीनाओं में लगी होड़, किसकी खुलेगी लॉटरी?

Thesse actresses are in race for Ram Charan in director Shankar's film: साउथ सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर बिजी हैं। इसके साथ ही फिल्म स्टार अपनी अगली फिल्म के लिए भी गियर अप हो रहे हैं। आरआरआर के बाद फिल्म स्टार राम चरण निर्देशक शंकर (Shankar) की अगली पैन इंडिया रिलीज फिल्म के लिए हाथ मिला रहे हैं। इस फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। फिल्म को विशाल बनाने के लिए निर्माता-निर्देशक कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म को बनाने में टॉलीवुड फिल्म मेकर दिल राजू करीब 150 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। Also Read - RRR: Jr. NTR ने क्यों पहनी मुस्लिम कैप? KV Vijayendra Prasad ने अब जाकर तोड़ी चुप्पी

शंकर की इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म के लिए अभी तक निर्माताओं ने लीडिंग लेडी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि आरआरआर के बाद राम चरण पैन इंडिया स्टार बन जाएंगे तो उनकी इस फिल्म के लिए बॉलीवुड की किसी बड़ी अदाकारा को साइन किया जाएगा। मगर अब सामने आ रही ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो निर्देशक शंकर किसी बॉलीवुड हसीना को नहीं नहीं, साउथ की ही ब्यूटी को फिल्म में साइन करने वाले हैं। ऐसे में जिन दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही हैं उनमें हैं रश्मिका मंदाना और पूजा हेगड़े।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शंकर साउथ की इन दोनों लीडिंग लेडी में से किसी एक को साइन कर सकते हैं। पूजा हेगड़े इससे पहले ही राम चरण के साथ फिल्म आचार्य में नजर आने वाली हैं। जबकि रश्मिका मंदाना ने अभी तक राम चरण के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी अदाकारा आखिर में बाजी मार पाती है। तो क्या आप निर्देशक शंकर और राम चरण की इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।