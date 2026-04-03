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शादी के एक महीने बाद प्रेग्नेंट हुईं रश्मिका मंदाना? एक्ट्रेस की लेटेस्ट पोस्ट देख खुश हुए फैंस

Rashmika Mandanna Social Media Post: रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसके बाद उनकी प्रेग्नेंसी की अटकलें लगाई जा रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 3, 2026 8:00 PM IST

शादी के एक महीने बाद प्रेग्नेंट हुईं रश्मिका मंदाना? एक्ट्रेस की लेटेस्ट पोस्ट देख खुश हुए फैंस
रश्मिका और विजय ने फरवरी में शादी की थी.

बॉलीवुड से लेकर साउथ तक फिल्मों में अपनी जबरदस्त अदाकारी दिखाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, अभिनेत्री ने 26 फरवरी को अपने बॉयफ्रेंड और साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ शादी की थी. इस कपल की शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहे. अब शादी के एक महीने के बाद रश्मिका मंदाना ने ऐसा पोस्ट शेयर किया है कि उनके प्रेग्नेंट होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. एक्ट्रेस की पोस्ट देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि रश्मिका मंदाना ने पोस्ट में क्या लिखा है.

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रश्मिका मंदाना ने शेयर किया ये वीडियो

रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के ग्राफिक्स से बने इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल के साथ एक पीला फूल नजर आ रहा है और ये फूल कभी एक्ट्रेस को अपनी तरफ खींचता है तो कभी गाल पर किस करता है. ग्राफिक्स से तैयार किए गए इस वीडियो के साथ रश्मिका मंदाना ने कैप्शन लिखा है, 'अब हम तीन हो गए हैं.' एक्ट्रेस ने इसके साथ ही व्हाइट हार्ट इमोजी बनाया है. रश्मिका मंदाना की इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा है, 'क्या आप प्रेग्नेंट हैं?' एक फैन ने लिखा है, 'दोनों के बधाई हो.' एक फैन ने लिखा है, 'प्रेग्नेंसी पर बधाई हो.' एक फैन ने लिखा है, 'अब आप मम्मी बनने जा रही हो.' हालांकि, रश्मिका मंदाना की तरफ से प्रेग्नेंसी को लेकर कोई बात नहीं लिखी है.

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रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने काफी समय किया था डेट

गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि, कपल ने कभी अपने डेटिंग को लेकर कभी कोई बात नहीं की थी. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को उदयपुर में शादी की थी. इस दौरान उनकी फैमिली के लोग और करीबी दोस्त मौजूद रहे. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने मार्च के शुरुआत में वेडिंग रिसेप्शन दिया था, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था. बताते चलें कि ये कपल शादी के बाद पहली बार फिल्म 'रणबाली' में नजर आएगा. ये फिल्म 11 सितंबर को रिलीज होगी. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी पहले दो फिल्मों में एक साथ नजर आए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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