विजय देवरकोंडा संग सात फेरे लेने जा रही हैं रश्मिका मंदाना? एक्ट्रेस बोलीं- 'सच्चाई ये है कि...'

Rashmika Mandanna Reaction On Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की काफी समय अटकलें लगाई जा रही हैं. अब एक्ट्रेस ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है और ये बात कही है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 19, 2026 9:07 PM IST

बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने अपने बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन संग सात फेरे लिए थे. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साल 2026 की ये पहली शादी थी. साउथ इंडस्ट्री के स्टार कपल रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की साल 2025 में सगाई की खबरें आई थीं. अब इस कपल की शादी की खबरें लगातार आ रही हैं. बीते दिनों कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को उदयपुर में शादी करने वाले हैं. बताते चलें कि इसी बीच रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के साथ शादी करने को लेकर चुप्पी तोड़ी है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

रश्मिका और विजय की शादी को लेकर एक्साइडेट हैं फैंस

रश्मिका मंदाना हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर उनसे पूछा गया कि विजय देवरकोंडा के साथ उनकी शादी खबरें सहीं हैं, जिनमें वेडिंग डेट और वेन्यू भी बताया जा रहा है? इस पर रश्मिका मंदाना ने कहा, 'इन अफवाहों को शुरू हुए 4 साल हो चुके हैं. और लोग वहीं सवाल बार-बार पूछ रहे हैं. लोग उसी बात का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मैं इस बारे में तभी बात करूंगी, जब सही समय आएगा. जब बात करने का समय होगा, तब हम इस पर बात करेंगे.' इस तरह ने रश्मिका मंदाना अपनी और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों को लेकर कुछ क्लियर नहीं किया है. अब तो आने वाला समय बताएगा कि ये कपल कब सात फेरे लेगा. फिलहाल, कपल के तमाम चाहने वाले फैंस दोनों की शादी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रश्मिका और विजय में हाथ में दिखी इंगेजमेंट रिंग

गौरतलब है कि साल 2025 के अक्टूबर में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई की खबरें आई थीं. इसके बाद दोनों इंगेजमेंट रिंग पहने नजर आए लेकिन दोनों ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा. अब दोनों की शादी को लेकर खबरें आ रही हैं. दोनों स्टार्स के वर्क फ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना पिछली बार फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' में काम करते दिखाई दी थीं. वहीं, विजय देवरकोंडा फिल्म 'द किंगडम' में नजर आए थे. फिलहाल, फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स के आने वाले प्रोजेक्ट पर निगाहें लगाए बैठे हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक साथ कई मूवीज में काम किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
