साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। अदाकारा रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर दिलचस्प बातें फैंस के साथ शेयर की हैं। अदाकारा ने अपनी दो गुफी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। जिसमें वो अपने चेहरे को मिरर से ढककर पोज करती दिख रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर कर अदाकारा ने बताया कि ये उनकी अगली मूवी का लुक है। हालांकि वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हैं। अदाकारा ने कमेंट कर लिखा, 'हैलो दोस्तों। मैं अपना पूरा चेहरा नहीं दिखा सकती। क्योंकि ये मेरी अगली फिल्म का लुक है। जिसे मैं अपनी टीम की ओर से इसे जारी करने से पहले शेयर नहीं कर सकती। लेकिन इस मूवी की शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। साथ ही, मैं एक बात को लेकर बात करना चाहती हूं जो इस वक्त चल रहा है कि वो अपनी सफलता की ओनरशिप नहीं ले रही हैं।'

इसके आगे रश्मिका मंदाना ने कहा, 'अच्छा, एक और बात है, मैं जानती हूं कि ये सभी उनके प्यार और चिंताओं को लेकर है। हमने एक जबरदस्त फिल्म दी है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। मैं खुद भी इसे एन्जॉय करना का वक्त चाहती हूं। जैसा हमने से सभी चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी अगली मूवी के सेट पर भी पहुंच गई हूं। जिसके लिए मैं काफी वर्कोहोलिक हूं। और क्योंकि मैं इस दौरान काफी इंटरव्यूज और इवेंट्स के लिए मौजूद नहीं थी। मुझे रात भर अपने काम के लिए सफर करना पड़ा रहा था। और मैं अपने करियर की अगली और सबसे बड़ी फिल्म की तैयारी में हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी फिल्म का लुक नहीं रिवील कर सकती हूं। इसलिए मैं अपनी फोटोज भी नहीं ले पा रही हूं न इसे शेयर कर पा रही हूं न लाइव कर रही हूं जैसा आप सभी चाहते हैं। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप सभी इसके लिए बेहद खुश हूं और सुपर-डुपर हैप्पी होंगे। और ये इंतजार इसके काबिल होगा। (मैं खुद इसका इंतजार नहीं कर पा रही हूं।) कृप्या आप पैशेंस रखें। क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी ओर से बेस्ट दे रही हूं। ऐसा करके मैं खुद बेहद खुश हूं।' अदाकारा की ये इंस्टाग्राम पोस्ट आते ही एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल हो गई।

एनिमल की ओनरशिप पर बोलीं रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना ने कहा, 'अब इस फिल्म की ओनरशिप पर आते हैं। दोस्तों, मेरे लिए आपका प्यार और मैसेज बहुत खुश रखते हैं। और मैंने इसे बेहद ज्यादा पाया है। और फिर से आपके प्यार के लिए शुक्रिया। मेरी टीम और मेरी पीआर टीम ने मुझसे बात की कि हमें कैसे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। 1 - लेकिन मैंने जैसे कहा कि मेरी अगली मूवी की रिलीज के लिए मैं अपनी अगली मूवी के सेट पर पहुंच चुकी हूं। इसलिए मैं वक्त नहीं निकाल पाई। लेकिन अगली बार हम इस पर काम करेंगे और मैं आपसे वादा करती हूं। 2- दूसरा मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा काम खुद बोलता है और ऐसा हुआ है। इसलिए हमें और भी कृतज्ञ होना चाहिए। मैं आपसे मिले प्यार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं लेकिन मैं लेट हो गई। लेकिन मैं लाइव आकर बात करना चाहती थी। अभी इसमें देर है। मैं सबसे सपोर्टिव स्टारकास्ट के साथ हूं और बेस्ट फैंस के साथ हूं। इसलिए मेरे पास कुछ चिंता करने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ उनके प्यार में हूं। वो बेहतरीन है।'