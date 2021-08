Allu Arjun की ICON में हुई Rashmika Mandanna की एंट्री? बॉक्स ऑफिस पर टूटेंगे कई रिकॉर्ड्स

Rashmika Mandanna to star with Allu Arjun again in ICON: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) इन दिनों अपनी पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा (Pushpa) को लेकर बिजी हैं। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर खासा बज है। फिल्म को लेकर साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फैंस में काफी एक्साइटमेंट है। अल्लू अर्जुन की इस पहली पैन इंडिया फिल्म में उनकी को-स्टार नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) नजर आने वाली है। जिसकी वजह से भी ये फिल्म चर्चा में है। इस बीच अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिससे इन दोनों सितारों के फैंस खुशी से झूमने वाले हैं। Also Read - Rashmika Mandanna से इस खास रेस में पिछड़ी बड़ी-बड़ी साउथ फिल्म स्टार, Sai Pallavi का तो है सबसे बुरा हाल

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साउथ फिल्म स्टार पुष्पा से फ्री होकर अपनी अगली फिल्म आइकन (ICON) की शूटिंग शुरू करेंगे। ये फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज पर है। पुष्पा की तर्ज पर ही अल्लू अर्जुन की इस अगली फिल्म को भी मेकर्स पैन इंडिया स्तर पर ही बनाने की तैयारी में है। अल्लू अर्जुन की हिंदी दर्शकों के बीच बढ़ती पॉपुलेरिटी की वजह से निर्माता इस फिल्म को भी पैन इंडिया स्तर पर रिलीज करना चाहते हैं। इस फिल्म में अभी तक अल्लू अर्जुन के अपोजिट लीड फीमेल स्टार के नाम पर पक्की मोहर नहीं लगी है।

इस बीच सुनने में आ रहा है कि अल्लू अर्जुन की आइकन में एक बार फिर दर्शक स्टारइलिश स्टार के साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। अभी तक इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस फिल्म के निर्देशक श्रीराम वेणु है। इतना ही नहीं, सुनने में आ रहा है कि अल्लू अर्जुन स्टारर इस फिल्म में दो साउथ अदाकारओं की एंट्री होने वाली है। जिसके लिए मेकर्स रश्मिका मंदाना के साथ-साथ एक और बड़ी अदाकारा को साइन करने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस लिस्ट में रश्मिका मंदाना के साथ अदाकारा पूजा हेगड़े का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पुष्पा के बाद एक बार फिर रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की जोड़ी को साथ देखना दिलचस्प होगा। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Exclusive: Sidharth Malhotra ने Rashmika Mandanna स्टारर फिल्म Mission Majnu की रिलीज को लेकर दिया बड़ा इशारा !!