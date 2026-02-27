ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने PM मोदी को रिसेप्शन के लिए किया इनवाइट, इस डेट को हैदराबाद में होगा...

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने PM मोदी को रिसेप्शन के लिए किया इनवाइट, इस डेट को हैदराबाद में होगा आयोजन

Rashmika-Vijay Invites PM Modi: साउथ स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी कर ली है. इस न्यूली मैरिड कपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिस्पेशन का न्यौता दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 27, 2026 8:30 PM IST

रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने PM मोदी को रिसेप्शन के लिए किया इनवाइट, इस डेट को हैदराबाद में होगा आयोजन
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने पीएम मोदी से मुलाकात की.

साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे विजय देवरकोंडा (Vijay Devarakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने एक-दूसरे का अपना हमसफर चुन लिया है. इस कपल ने बीते गुरुवार को उदयपुर में शादी की थी. इसके बाद दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वेडिंग फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को शादी करने के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में वेडिंग रिसेप्शन देने वाले हैं. इसके लिए न्यूली मैरिड कपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की है और अपने वेडिंग रिसेप्शन का न्यौता दिया है. पीए मोदी के साथ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Also Read
शादी के बाद पहली बार नजर आए रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, न्यूली मैरिड कपल ने पैप्स के सामने किया ये काम

रश्मिका और विजय ने पीएम के अलावा गृहमंत्री को भी किया इनवाइट

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने उदयपुर में 26 फरवरी को शादी की है. दोनों की शादी के दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं. जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तमाम राजनेता भी शामिल होने वाले हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते वेडिंग रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया है. न्यूली मैरिड कपल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ की फोटोज सामने आई हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं भेजी थीं.

View this post on Instagram

A post shared by Heneel Gala (@heneelgala_97)

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने साल 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' में काम किया था. इस फिल्म के सेट से दोनों के बीच प्यार पनपा था. इसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे लेकिन दोनों अपने रिश्ते को लेकर कभी बात नहीं की है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस उनकी जोड़ी को फिल्मों के अलावा में रियल लाइफ में पसंद करते थे. आखिरकार इस कपल ने शादी कर अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी के साथ की थी लेकिन ये एक साल बाद ही टूट गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Narendra Modi Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda