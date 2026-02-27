रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने PM मोदी को रिसेप्शन के लिए किया इनवाइट, इस डेट को हैदराबाद में होगा आयोजन

साउथ सिनेमा के चर्चित सितारे विजय देवरकोंडा (Vijay Devarakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने एक-दूसरे का अपना हमसफर चुन लिया है. इस कपल ने बीते गुरुवार को उदयपुर में शादी की थी. इसके बाद दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वेडिंग फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचा है. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को शादी करने के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में वेडिंग रिसेप्शन देने वाले हैं. इसके लिए न्यूली मैरिड कपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की है और अपने वेडिंग रिसेप्शन का न्यौता दिया है. पीए मोदी के साथ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
रश्मिका और विजय ने पीएम के अलावा गृहमंत्री को भी किया इनवाइट
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने उदयपुर में 26 फरवरी को शादी की है. दोनों की शादी के दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अब विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं. जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तमाम राजनेता भी शामिल होने वाले हैं. विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते वेडिंग रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया है. न्यूली मैरिड कपल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ की फोटोज सामने आई हैं. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं भेजी थीं.
The #VIROSH Jodi personal Invitation ?@TheDeverakonda & @iamRashmika personally met Hon'ble Prime Minister @narendramodiji invited for the grand reception in Hyderabad ❤️❤️✨#VijayDeverakonda #RashmikaMandanna #ViRoshWedding pic.twitter.com/Y23v5XduyD
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी
गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने साल 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' में काम किया था. इस फिल्म के सेट से दोनों के बीच प्यार पनपा था. इसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे लेकिन दोनों अपने रिश्ते को लेकर कभी बात नहीं की है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस उनकी जोड़ी को फिल्मों के अलावा में रियल लाइफ में पसंद करते थे. आखिरकार इस कपल ने शादी कर अपने रिश्ते को नाम दे दिया है. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना ने रक्षित शेट्टी के साथ की थी लेकिन ये एक साल बाद ही टूट गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
