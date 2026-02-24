साउथ से लेकर पंजाबी डिश तक, रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी में मेहमानों को परोसा जाएगा ये खाना!

Rashmika Mandanna-Vijay Devarkonda Wedding Food: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी लगातार चर्चा में बनी हुई है. आइए जानते हैं कि दोनोंं की शादी के दौरान मेहमानों को क्या खाना खिलाया जाएगा.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) आने वाली 26 फरवरी को शादी करने वाले हैं. उनके प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके है. उदयपुर के लग्जरी होटल मोमेंटोस में ये कपल सात फेरे लेने वाला है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के जुड़ा हर एक अपडेट फैंस को उत्साहित कर रहा है. अब दोनों की शादी के दौरान मेहमानों को परोसे जाने वाले खाने की जानकारी सामने आई है. आइए जानते हैं कि रिपोर्ट्स में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फूड मेन्यू में क्या-क्या बताया गया है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी में ऐसा होगा फूड मेन्यू

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी प्राइवेट सेरेमनी में होगी. इस शादी में कपल के फैमिली मेंबर्स के अलावा करीबी फ्रेंड्स ही शामिल होंगे. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के फूड मेन्यू को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं. इनमें बताया जा रहा है कि कपल के वेडिंग फंक्शन में साउथ इंडियन फूड के साथ ही पंजाबी, बंगाली, मुगलई समेत कई तरह फूड मेहमानों को थाली में परोसे जाएंगे. एक अन्य रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस शाही शादी में मेहमानों इडली-डोसा और छोले-भटूरे खाने के लिए दिया जाएगा. इंडियन फूड के अलावा मेहमानों को जापानी फूड का स्वाद चखने को मिलने वाले हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में रहेगी टाइट सिक्योरिटी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर बीते दिनों आई रिपोर्ट में बताया गया था कि वेडिंग फंक्शन के दौरान काफी टाइट सिक्योरिटी है और इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसी को हायर किया गया है. वहीं, इस कपल की शादी के दौरान नो फोन पॉलिसी रहेगी. बताते चलें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'गीता गोविंदम' के सेट पर शुरुआत हुई थी. ये पहली फिल्म थी जब दोनों ने साथ में काम किया था. इसके बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने और भी फिल्मों में काम किया है और दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी को भी काफी पसंद किया जाता है. गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा के साथ लव स्टोरी शुरू होने से पहले साउथ एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ सगाई हुई थी. हालांकि, दोनों की सगाई एक साल बाद ही टूट गई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more